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Офіційно: Україна виходить з міжнародної угоди про міни

Денис Молотов
Денис Молотов
Офіційно: Україна виходить з міжнародної угоди про міни

Україна офіційно розпочала процес виходу з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування, передачу, виробництво і накопичення протипіхотних мін. Відповідний указ підписав шостий президент України Володимир Зеленський. Про це у неділю, 29 червня, також повідомив народний депутат від фракції «Голос» Роман Костенко.

📢 «Щойно мені повідомили, що Президент України підписав Указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін», написав Костенко у Facebook.

☝️ Як зазначив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, найближчим часом відповідний крок буде закріплено на рівні законодавства. Після завершення процедури виходу Україна зможе легально використовувати протипіхотні міни на своїй території. А також відновити або розширити власне виробництво цього виду озброєння.

📢 «Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень», — наголосив депутат, додавши, що росія не є учасницею Оттавської конвенції й активно використовує міни проти ЗСУ та мирного населення.

Указ оприлюднено на офіційному сайті глави держави. Згідно з документом, РНБО на засіданні 29 червня підтримала пропозицію МЗС щодо виходу з Конвенції. А Кабінету Міністрів доручено невідкладно забезпечити виконання цього рішення.

ℹ️ Довідка:
Оттавська конвенція, що офіційно називається «Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення», була ухвалена 18 вересня 1997 року. Україна приєдналася до неї того ж року, а документ набув чинності у 1999-му.

⚠️ На тлі зростання безпекових викликів низка країн переглядає свої зобов’язання. Так, 18 березня 2025 року Польща, Литва, Латвія та Естонія оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції, а 6 березня 2025 року Литва вийшла також з угоди про заборону касетних боєприпасів.

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