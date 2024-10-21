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ПОЛІТИКА

Очільник МЗС України розпочав офіційний візит до Туреччини

Денис Молотов
Денис Молотов
Очільник МЗС України розпочав офіційний візит до Туреччини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав офіційний візит до Туреччини. Про це повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС України) у своєму Telegram-каналі у понеділок, 21 жовтня.

📢 «Міністр Андрій Сибіга розпочав свій візит до Туреччини з вшанування пам’яті Мустафи Кемаля Ататюрка в Аніткабірі. За дорученням президента Зеленського він проведе важливі переговори для підтвердження українсько-турецького партнерства, зміцнення безпеки на Чорному морі та досягнення справедливого миру», – йдеться у повідомленні МЗС України.

Візит Сибіги був анонсований напередодні. У рамках цього візиту в Анкарі заплановані переговори, присвячені Плану перемоги, інтеграції України до НАТО та реалізації Формули миру.

☝️ Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив на важливості повернення Криму до складу України відповідно до міжнародного права. Про це він заявив у своєму відеозверненні, яке було продемонстровано на четвертому саміті Кримської платформи.

📌 Також було повідомлено, що у Сполучених Штатах помер відомий турецький опозиціонер Фетхуллах Ґюлен. Його у 2016 році президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив у спробі організувати державний переворот.

Фетхуллах Ґюлен, засновник громадського руху Хізмет та відомий ісламський проповідник, який довгий час жив на території США, помер на 82 році життя.

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