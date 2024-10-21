Очільник МЗС України розпочав офіційний візит до Туреччини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав офіційний візит до Туреччини. Про це повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС України) у своєму Telegram-каналі у понеділок, 21 жовтня.

📢 «Міністр Андрій Сибіга розпочав свій візит до Туреччини з вшанування пам’яті Мустафи Кемаля Ататюрка в Аніткабірі. За дорученням президента Зеленського він проведе важливі переговори для підтвердження українсько-турецького партнерства, зміцнення безпеки на Чорному морі та досягнення справедливого миру», – йдеться у повідомленні МЗС України.

Візит Сибіги був анонсований напередодні. У рамках цього візиту в Анкарі заплановані переговори, присвячені Плану перемоги, інтеграції України до НАТО та реалізації Формули миру.

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☝️ Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив на важливості повернення Криму до складу України відповідно до міжнародного права. Про це він заявив у своєму відеозверненні, яке було продемонстровано на четвертому саміті Кримської платформи.

📌 Також було повідомлено, що у Сполучених Штатах помер відомий турецький опозиціонер Фетхуллах Ґюлен. Його у 2016 році президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив у спробі організувати державний переворот.

Фетхуллах Ґюлен, засновник громадського руху Хізмет та відомий ісламський проповідник, який довгий час жив на території США, помер на 82 році життя.