Помер Фетхуллах Ґюлен – «заклятий ворог» Ердогана

У Сполучених Штатах помер відомий турецький опозиціонер Фетхуллах Ґюлен, якого у 2016 році президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив у спробі організувати державний переворот. Про це стало відомо в понеділок, 21 жовтня, завдяки повідомленню руху Herkül.

Фетхуллах Ґюлен, засновник громадського руху Хізмет та відомий ісламський проповідник, який довгий час жив на території США, помер на 82 році життя.

За інформацією, Ґюлен перебував у лікарні, де проходив деякий час курс лікування. За даними турецького каналу NTV, він страждав на деменцію, а також мав серйозні проблеми з нирками та діабет.

Як пише Berliner Zeitung, після того, як Ґюлена та його рух Хізмет звинуватили у причетності до спроби військового перевороту в Туреччині у 2016 році, його стали називати «заклятим ворогом» президента Ердогана.

Того року військові захоплювали бойові літаки, танки та вертольоти, намагаючись узяти під контроль державні установи. Під час цих подій загинули близько 250 людей, сотні отримали поранення.

Турецька прокуратура вимагала для Ґюлена покарання у вигляді 3623 довічних ув’язнення. Однак сам опозиціонер та його рух заперечували свою причетність до спроби перевороту.

☝️ Варто нагадати, що в листопаді 2021 року турецькі ЗМІ вже повідомляли про смерть Ґюлена. Але тоді його прихильники спростували цю інформацію.

📌 Раніше було повідомлено, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив на необхідності повернення Криму під контроль України. Про це він заявив у своєму відеозверненні, яке було продемонстровано на четвертому саміті Кримської платформи.