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Російські війська атакували пожежну частину в Білозерці

Денис Молотов
Денис Молотов
Російські війська атакували пожежну частину в Білозерці

Російські війська атакували з безпілотника пожежну частину в Білозерці, що на Херсонщині, — внаслідок цього постраждали троє співробітників ДСНС. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) у середу, 18 червня.

📢 «Внаслідок скидання вибухового пристрою з БпЛА троє рятувальників зазнали поранень», — повідомили в ОВА.

У потерпілих діагностували контузії, закриті черепно-мозкові травми та вибухові поранення. У двох рятувальників медики виявили також уламкові ураження. Потерпілих оперативно госпіталізували — їм надають необхідну допомогу.

🪖 Того ж дня ворог здійснив артобстріл села Ромашкове. Снаряди влучили у приватне домоволодіння, де в момент атаки перебував 28-річний місцевий житель.

📢 «Чоловік дістав контузію, уламкове поранення ноги та вибухову травму. Його також доправили до медичного закладу», — уточнили в адміністрації.

☝️ Нагадаємо, раніше російські окупанти вже завдавали цілеспрямованих ударів по українських рятувальниках — зокрема, в Нікополі (Дніпропетровська область) атакували підрозділ ДСНС, а коли на місце прибули медики — вдарили повторно.

❗Також раніше повідомлялось, що вранці 17 червня російські війська обстріляли Херсонщину з повітря та землі. Найбільше постраждав Дніпровський район Херсона, де росіяни змінили підхід до використання БпЛА — тепер вони вдаються до масованих ударів саме вранці, коли на вулицях багато людей. Лише протягом однієї години щонайменше 11 цивільних людей отримали поранення внаслідок ударів дронів у згаданих районах. Потерпілих госпіталізували, їм надають медичну допомогу.

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