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Обстріл Станіслава в Херсонській області: постраждали двоє людей

Денис Молотов
Денис Молотов
Обстріл Станіслава в Херсонській області: постраждали двоє людей

Російські війська здійснили артилерійський обстріл Станіслава в Херсонській області, в результаті чого постраждали двоє місцевих жителів – жінка та чоловік. Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) у суботу, 26 жовтня.

📢 Спершу стало відомо про поранення жінки. «Ворог з артилерії вдарив по Станіславу. Внаслідок атаки постраждала 69-річна місцева жителька. Вона дістала вибухову травму та контузію. Медики надали їй допомогу на місці. Від госпіталізації жінка відмовилась», – йдеться в повідомленні.

📢 Згодом стало відомо про ще одного постраждалого. «Стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок обстрілу Станіслава. Чоловік, 49 років, отримав вибухову травму та контузію. Під час удару потерпілий перебував на вулиці. Від шпиталізації він відмовився, тож лікарі надали йому допомогу на місці», – зазначили в ОВА.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові обстріляли Білозерку. Там постраждала жінка, яку госпіталізували з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією та уламковими пораненнями живота.

Також зазначимо, що окупація Станіслава відбулась рашистами на початку березня 2022 року. 10 листопада 2022 року Станіслав звільнений в результаті контрнаступу ЗСУ на херсонському напрямку.

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