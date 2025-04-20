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Удар по Херсонщині: один загиблий, п’ятеро поранених, зруйновано десятки будинків

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по Херсонщині: один загиблий, п’ятеро поранених, зруйновано десятки будинків

Вранці 19 квітня російські війська завдали комбінованого удару по Херсонській області. Про наслідки обстрілів повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) у неділю, 20 квітня.

У результаті ворожої атаки в селі Станіслав загинув чоловік 1967 року народження, який дістав поранення, несумісні з життям. Ще четверо мирних жителів отримали поранення, їхні стани уточнюються.

📢 «Окупанти били по житлових кварталах населених пунктів області. Унаслідок обстрілів пошкоджено чотири багатоповерхівки та 19 приватних будинків», — зазначили в Херсонській ОВА.

Крім того, обстріли зруйнували газопроводи, господарські споруди, гаражі та приватні автомобілі.

⚠️ Також зафіксовано кілька інших інцидентів, пов’язаних з агресією рф у регіоні:

▪️ До медиків звернувся мешканець Херсона, який постраждав після атаки дрона-камікадзе 18 квітня. 33-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та садна обличчя. Йому надали медичну допомогу, подальше лікування проходитиме амбулаторно.

▪️ У Новорайській громаді 31-річний чоловік підірвався на міні, коли наїхав колесом мотоцикла на вибухівку. Унаслідок вибуху в нього діагностували перелом ключиці. Постраждалого доставили до медичного закладу.

▪️ Ще одна жертва атаки — житель Антонівки, на якого російські військові кілька днів тому скинули вибухівку з дрона. 53-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, наразі його стан уточнюється, триває дообстеження.

☝️ Нагадаємо, 17 квітня внаслідок російського авіаудару по Центральному району Херсона загинув 16-річний хлопець.

Того ж дня, 17 квітня, Херсонщина зазнала масованих атак з боку російських військ. Ворог застосовував авіацію, артилерію та безпілотники. У результаті загинуло четверо людей, ще щонайменше 17 — поранені.

❗Херсонська ОВА закликає громадян бути максимально обережними! У разі виявлення підозрілих предметів — не наближайтеся, не торкайтеся та негайно телефонуйте до рятувальників за номерами 101 або 102.

☝️ Також раніше стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили в Україні 640 релігійних споруд. Більшість із них — християнські храми. Також загинули 67 священників, пасторів та монахів.

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