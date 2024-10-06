Обстріл Краматорська: росіяни поцілили по пожежній частині – ДСНС

Зранку 6 жовтня російські війська здійснили обстріл Краматорська, внаслідок якого було пошкоджено будівлю державної пожежно-рятувальної частини. Пресслужба ДСНС повідомила про цей інцидент у неділю, наголосивши на наслідках атаки.

📢 «Сьогодні вранці російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ. Цього разу під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража. На щастя, особовий склад не постраждав», — йдеться у повідомленні.

У ДСНС підкреслили, що такі обстріли тих, хто надає допомогу цивільному населенню у найскладніші моменти, свідчать про повну відсутність у противника будь-яких моральних принципів.

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👉 Нагадаємо, нещодавно російські війська здійснили чергову атаку Краматорська, внаслідок чого було поранено 15 мирних мешканців, а одна людина загинула.

📌 Також росіяни прицільно обстріляли пожежно-рятувальну частину в Костянтинівці, де було поранено рятувальника.

📌 Раніше було повідомлено, що російські війська здійснили обстріл Курахового, що на Донеччині. Пошкоджена пожежно-рятувальна частина та пожежний автомобіль. Один зі ворожих снарядів влучив неподалік будівлі 73-ї державної пожежно-рятувальної частини, завдавши пошкоджень її будівлі та спецтехніці.