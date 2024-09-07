Пожежна частина ДСНС в Кураховому під російським обстрілом

Російські війська здійснили обстріл Курахового, що на Донеччині. Пошкоджена пожежно-рятувальна частина та пожежний автомобіль. Про це інформує пресслужба ДСНС у суботу, 7 вересня.

Згідно з повідомленням, ворожий удар стався сьогодні вдень. Один зі снарядів влучив неподалік будівлі 73-ї державної пожежно-рятувальної частини, завдавши пошкоджень її будівлі та спецтехніці.

За даними ДСНС, серед рятувальників постраждалих немає.

👉 Нагадаємо, що в ніч на 31 серпня російські сили обстріляли Покровськ у Донецькій області, внаслідок чого також була пошкоджена пожежно-рятувальна частина.

📌 Також раніше було повідомлено, що вранці 8 серпня російські війська завдали прицільного удару безпілотником по території підрозділу ДСНС у Нікополі, Дніпропетровська область. Унаслідок атаки в пожежному депо були вибиті вікна, а техніка рятувальників зазнала пошкоджень.