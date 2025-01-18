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«Обмежено придатні» українці можуть опинитися «в розшуку»

Денис Молотов
Денис Молотов
«Обмежено придатні» українці можуть опинитися «в розшуку»

Усі громадяни України, які отримали статус “обмежено придатних” до військової служби до 4 травня 2024 року, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 4 лютого 2025 року. Це необхідно для підтвердження або зміни їхньої придатності до служби. У разі невиконання цієї вимоги їхній статус у системі «Резерв+» може автоматично змінитися на «в розшуку». Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

📢 «Якщо особа зі статусом “Обмежено придатна” не пройде повторного огляду до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ у Резерв+ залишиться без змін. Однак якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки – в Резерв+ відобразиться статус “у розшуку”», – зазначається у заяві.

У міністерстві наголосили, що громадяни, які підпадають під цю категорію, мають дев’ять місяців з моменту набрання чинності законом №3621 для проходження ВЛК.

Під час медогляду комісія ухвалює рішення за такими категоріями:
      • Придатний: дозволено проходження служби або роботу в окремих підрозділах (наприклад, логістика, охорона, медичні частини).
      • Непридатний: непридатність до служби або необхідність перегляду стану через 6-12 місяців в умовах воєнного стану.
      • Потребує: звільнення від виконання службових обов’язків, стаціонарне лікування або тривала реабілітація на певну кількість календарних днів.
      • Тимчасово непридатний: повторний огляд з визначенням конкретної дати.

Міноборони також попередило, що ігнорування вимог щодо проходження ВЛК є порушенням законодавства про військовий облік і мобілізацію. Такі дії караються штрафом від 17 000 до 25 500 гривень згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Раніше заступник начальника РТЦК та СП у Києві майор Лариса Козак заявила, що ТЦК не мають права конфісковувати телефони у громадян. Проте, вони можуть встановлювати обмеження на місця їх використання.

☝️ Нагадаємо, повідомлялось, що у Харкові під час роботи ВЛК виник конфлікт між співробітником територіального центру комплектування (ТЦК) та адвокаткою. Відео інциденту швидко поширилося в соціальних мережах. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що направив звернення до Державного бюро розслідувань (ДБР) із вимогою порушити кримінальне провадження.

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