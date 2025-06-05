Норвегія надала 86 млн євро на боєприпаси для України

Норвегія зробила добровільний фінансовий внесок на підтримку України, перерахувавши 86 мільйонів євро через Європейський фонд миру. Про це 5 червня повідомила пресслужба Європейського Союзу.

📢 «Європейський Союз прийняв добровільний внесок Норвегії у розмірі 1 мільярда норвезьких крон (86 млн євро), що буде спрямований на підтримку України через Європейський фонд миру», — йдеться у повідомленні.

☝️ Уточнюється, що ці кошти використають для закупівлі великокаліберних артилерійських боєприпасів у межах спеціальної ініціативи, започаткованої Верховним представником ЄС. Ця допомога, підкреслили в ЄС, є частиною загальноєвропейських зусиль, спрямованих на підтримку України у протидії російській агресії.

📌 Ініціатива передбачає постачання Україні двох мільйонів артилерійських снарядів протягом року. Про це у квітні 2025 року заявив Верховний представник ЄС, реагуючи на заклик шостого президента України Володимира Зеленського, озвучений у березні під час засідання Європейської ради.

Для досягнення цієї мети використовуються як добровільні внески держав-членів, так і прибутки, отримані з заморожених російських активів. Вже у другому транші ініціативи передбачено 470 мільйонів євро на закупівлю снарядів для потреб Збройних сил України.

За даними ЄС, понад дві третини заявленої кількості боєприпасів уже забезпечені або поставками, або офіційно підтвердженими зобов’язаннями країн-членів. Внесок Норвегії йде як додатковий фінансовий ресурс поза межами цієї частини допомоги.

📢 «Цей внесок зміцнює участь Норвегії в колективних європейських зусиллях із підтримки України», — наголосили у Брюсселі.

📌 Нагадаємо, що раніше парламент Норвегії ухвалив рішення про збільшення обсягу допомоги Україні з 50 до 85 мільярдів норвезьких крон (з 4,6 до 7,8 мільярда доларів США) у 2025 році.

☝️ Також у вівторок, 20 травня, наслідний принц Норвегії Гокон прибув до української столиці. Це перший королівський візит із Норвегії з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну.