Норвегія готує для передачі Україні системи ППО NASAMS

Норвегія готує новий пакет допомоги для України на суму 500 млн євро, який включає винищувачі F-16 та системи ППО NASAMS. Про це повідомив директор Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства оборони Геннадій Коваленко під час виступу на Kyiv Security Forum, де він розповів про результати візиту міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда Грама до Одеси.

Коваленко зазначив, що українські військові продемонстрували Граму центр реабілітації військовослужбовців, укріплення кордону та надали оновлену інформацію щодо поточної безпекової ситуації.

Міністр оборони Норвегії підтвердив підготовку пакета допомоги обсягом 500 млн євро, що включає винищувачі F-16 і системи NASAMS. Крім того, Норвегія також заявила про готовність інвестувати в розвиток української оборонної промисловості.

Раніше повідомлялося, що Норвегія надасть Україні $119 млн на закупівлю озброєння для українських F-16.

☝️ Нагадаємо, що Норвегія спільно з програмою розвитку ООН (ПРООН) вже виділила 105 млн доларів на відновлення енергетичної інфраструктури та створення резервних потужностей для України.