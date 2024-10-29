Норвегія та ПРООН надасть потужні електрогенеруючі установки

Група «Нафтогаз» оголосила, що завдяки підтримці уряду Норвегії та Програми розвитку ООН (ПРООН) отримають електрогенеруючі установки потужністю 80 МВт. Про це зазначено на офіційному сайті компанії у вівторок, 29 жовтня.

За офіційною інформацією, ця техніка забезпечить додаткове виробництво електроенергії та тепла для мешканців однієї з українських областей.

Раніше на сайті уряду Норвегії зазначалося, що для енергетичних потреб України виділили додаткові 1,5 млрд норвезьких крон, що відповідає приблизно 127 млн євро. Частина цих коштів спрямована саме на придбання обладнання для «Нафтогазу».

📌 Також, під час нещодавнього візиту до Києва, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде підтвердив виділення Україні 250 млн євро.

📌 Крім цього, повідомлялося, що Норвегія планує збільшити загальну суму допомоги для України до 135 млрд норвезьких крон. Також буде продовжено програму фінансової підтримки до 2030 року.

☝️ Раніше стало відомо, що Норвегія планує запровадити заборону на використання соцмереж для дітей молодше 15 років.