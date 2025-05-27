НКРЕКП запровадила нові правила для імпорту газу з Греції

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оголосила про важливе спрощення транспортування газу до України через Трансбалканський маршрут.

Як повідомили в НКРЕКП у вівторок, 27 травня, ухвалене рішення передбачає проведення єдиного аукціону з розподілу потужностей на всіх ділянках маршруту з Греції до України. Очікуваний обсяг транспортування – близько 3 млн кубометрів на добу, або 1 млрд кубометрів на рік.

📢 «Цей крок дає змогу забезпечити ефективне функціонування маршруту, об’єднавши послуги транспортування газу, які надають оператори газотранспортних систем Греції (DESFA SA), Болгарії (Bulgartransgaz), Румунії (Transgaz SA), Молдови (VestMoldTransgaz SRL) та України», – йдеться в офіційному повідомленні регулятора.

ℹ️ За оцінкою НКРЕКП, впровадження цього механізму підвищить інвестиційну привабливість українського газового ринку. Також це сприятиме диверсифікації джерел постачання, що є ключовим елементом підвищення енергетичної безпеки у регіоні. Особливо на тлі безперервний збройної агресії росії.

У Міністерстві енергетики наголосили на високому потенціалі Трансбалканського маршруту в контексті покриття внутрішніх потреб України. Завдяки проходженню через п’ять країн, цей шлях забезпечує доступ до скрапленого природного газу (LNG). Водночас визнано, що застосування чинних регульованих тарифів на цьому напрямку робить його менш вигідним порівняно з іншими альтернативами.

Саме тому оператори ГТС розробили оптимізовану модель транспортування, яка передбачає використання незавантажених потужностей Трансбалканського трубопроводу. Це рішення дозволить постачати газ за конкурентним тарифом, що є особливо важливим напередодні нового опалювального сезону.

📌 Для довідки: Трансбалканський коридор є магістральним газопроводом, який раніше забезпечував транзит російського газу на Балкани. У 2019 році частина його інфраструктури на територіях Туреччини та Болгарії увійшла до складу «Балканського потоку».

📌 Нагадаємо: У грудні 2024 року Україна вперше отримала партію скрапленого природного газу з США через Грецію. Танкер Gaslog Savannah доставив приблизно 100 млн кубометрів газу (1 ТВт-год енергії) до термінала Ревітуса.

☝️ Також раніше стало відомо, що НАК «Нафтогаз України» ухвалила рішення про продовження чинного тарифу на газ для побутових споживачів до квітня 2026 року.