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Залишається фіксована ціна на газ для населення ще на рік

Денис Молотов
Денис Молотов
Залишається фіксована ціна на газ для населення ще на рік

НАК «Нафтогаз України» ухвалила рішення про продовження чинного тарифу на газ для побутових споживачів до квітня 2026 року. Про це повідомила пресслужба компанії у середу, 23 квітня.

❗ Ціна на газ для населення залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр і діятиме до 30 квітня 2026 року.

Залишається фіксована ціна на газ для населення ще на рік📢 «Рішення про незмінність ціни прийняте з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ», — зазначили в “Нафтогазі”.

Раніше, 11 квітня, Кабінет Міністрів України продовжив дію пільгових тарифів для виробників теплової енергії до 31 жовтня 2025 року. Згідно з урядовою постановою, встановлено такі граничні ціни:

▪️ 7,42 грн (0,16 євро) — для виробництва тепла для населення;
▪️ 16,39 грн (0,36 євро) — для теплопостачання бюджетних установ;
▪️ 10,5 грн (0,23 євро) — для виробництва електроенергії у конденсаційному циклі;
▪️ 16,5 грн (0,36 євро) — для електроенергії в тепловому циклі.

☝️ Нагадаємо, наприкінці березня ЄБРР затвердив позику для «Нафтогазу» у розмірі 270 млн євро, які буде використано для закупівлі природного газу.

📌 Також повідомлялося, що Україна домовилась зі США про постачання 100 млн кубометрів газу, який надійде вже у квітні. Цей обсяг буде спрямовано до стратегічного резерву на наступний опалювальний сезон.

📌 Суд Парижа надав дозвіл на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу, яким росію зобов’язано виплатити 5 мільярдів доларів США компенсації групі «Нафтогаз» за незаконне захоплення її активів у Криму.

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