Понеділок, 26 Травня, 2025
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Нідерланди поскаржились на Бельгію: крадуть вітер у Північному морі

Денис Молотов
Денис Молотов
Нідерланди поскаржились на Бельгію: крадуть вітер у Північному морі

У Нідерландах заявили про зниження ефективності своїх вітроелектростанцій у Північному морі через сусідні бельгійські турбіни. Як повідомляє WelcomeBelgium, конфлікт між двома країнами спалахнув через розташування вітропарків, які, за даними нідерландської сторони, заважають один одному працювати на повну потужність.

Уточнюється, що бельгійські вітряки, розташовані південніше, створюють турбулентність та уповільнюють вітрові потоки, що негативно впливає на турбіни Нідерландів, які стоять далі за вітром. Це явище фахівці називають ефектом вітрової тіні.

📉 За попередніми підрахунками, втрати виробництва електроенергії можуть сягати до 3% на деяких нідерландських об’єктах.

Екологічні аналітики та експерти енергетичного ринку вже заговорили про необхідність спільного підходу до планування офшорних вітропарків.

📢 «ЄС має створити єдину правову рамку для розміщення турбін, провести координацію між країнами та запустити загальні дослідження повітряних потоків у морі, аби уникнути подальших конфліктів та зменшити ризик так званої ‘крадіжки вітру’», — наголошують фахівці.

🌍 Північне море вже вважається однією з ключових локацій у Європі для розвитку офшорної вітроенергетики. Нині встановлена потужність становить близько 30 гігават, але:

  • 📈 до 2030 року планується збільшення до 120 ГВт%
  • 📈 до 2050 року — зростання у десять разів.

📌 Для порівняння, у Великій Британії вітрові турбіни вже випередили газові електростанції та стали головним джерелом електроенергії в країні.

❗ У той же час Швеція скасувала 13 вітрових проєктів, посилаючись на ризики, пов’язані з безпекою та російською загрозою.

☝️ Також нагадаємо, що розслідування масштабного блекауту, який паралізував електропостачання в Іспанії 28 квітня, офіційно засекретили

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