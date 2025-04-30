Іспанський суд засекретив розслідування масштабного блекауту

Розслідування масштабного блекауту, який паралізував електропостачання в Іспанії 28 квітня, офіційно засекретили. Про це повідомили видання El Pais і El Confidencial, посилаючись на власні джерела у судових органах.

Провадження веде слідчий суддя Хосе Луїс Калама. За даними ЗМІ, він прийняв рішення зробити справу «таємною» за клопотанням прокуратури Іспанії.

У суді пояснили: слідство має з’ясувати, чи було масове відключення електроенергії наслідком цілеспрямованої кібератаки на критичну інфраструктуру. Суддя наголосив, що причини інциденту досі офіційно не встановлені, однак через можливу загрозу національній безпеці було вирішено розпочати розслідування за окремим напрямом, зокрема розглядаючи версію кібертерористичного акту.

Водночас іспанський оператор електромереж Red Eléctrica у вівторок заявив, що атака з використанням інформаційних технологій «малоймовірна». У компанії наголосили, що не виявили ознак зламу систем управління.

🌍 Нагадаємо, масштабне відключення електроенергії вразило не лише Іспанію, а й Францію та Португалію. Без світла залишилися мільйони споживачів, у багатьох регіонах виникли серйозні перебої у роботі транспорту, зв’язку та об’єктів критичної інфраструктури.

🔥 За інформацією португальського оператора REN, можливим джерелом аварії могла стати пожежа на південному заході Франції, зокрема в районі гори Аларік, яка могла спричинити ланцюгову реакцію у системі електропостачання.

В Іспанії ж не виключають, що розслідування масштабного блекауту виявить зовнішній вплив. Попри заперечення технічної версії саботажу Red Eléctrica, суд вирішив враховувати всі можливі сценарії.