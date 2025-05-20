Вівторок, 20 Травня, 2025
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Нічна атака: сили ППО збили 93 «Shahed» зі 108 запущених дронів

Денис Молотов
Денис Молотов
Нічна атака: сили ППО збили 93 «Shahed» із 108 запущених дронів

У ніч проти понеділка, 20 травня, росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Ворог застосував 108 ударних безпілотників типу «Shahed» та інші дрони-імітації. Повітряні сили ЗСУ звітують про ефективну роботу ППО — вдалося нейтралізувати 93 ворожі цілі.

За даними Повітряних сил, для відбиття атаки було задіяно авіацію, зенітні ракетні комплекси, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони, а також системи протидії дронам.

Нічна атака: сили ППО збили 93 «Shahed» із 108 запущених дронів📢 «Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 93 ворожі БпЛА типу Shahed. А також безпілотники інших типів на сході, півночі та в центрі країни. 35 з них було знищено вогневими засобами ураження, ще 58 – локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ без негативних наслідків», – зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

💥 Повітряна атака супроводжувалася активними бойовими діями систем протиповітряної оборони одразу на кількох напрямках. Напад вівся з різних рубежів, а його метою, ймовірно, було перевантаження української ППО.

📍 Унаслідок удару постраждали щонайменше чотири області — Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина. У низці регіонів зафіксовані руйнування інфраструктури.

👉 Як повідомлялося раніше, зокрема на Дніпропетровщині в результаті дронової атаки пошкоджено фермерське господарство в Павлоградському районі та виробниче підприємство у Синельниківському. У цих випадках сталися пожежі, які були оперативно ліквідовані рятувальниками. На щастя, обійшлося без жертв.

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