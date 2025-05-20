Нічна атака на Дніпропетровщині: пошкодження в трьох районах

У ніч проти вівторка, 20 травня, Дніпропетровська область зазнала нової атаки з боку російських безпілотників. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram, ударів зазнали кілька районів, а частину дронів вдалося знищити силам ППО.

За словами Лисака, протиповітряна оборона (ППО) збила три повітряні цілі. Водночас у результаті обстрілів є зафіксовані пошкодження в Павлоградському, Синельниківському та Нікопольському районах.

📢 «Дніпропетровщина: внаслідок удару ворожих БпЛА у двох районах сталися пожежі. У Павлоградському районі виникло займання на території фермерського господарства. Вогнеборці ліквідували пожежу. У Синельниківському районі ворог поцілив на територію виробничого підприємства. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих», — повідомили в ДСНС, оприлюднивши також фотографії з місця подій.

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🔥 У Павлоградському районі внаслідок удару дрона сталася пожежа на території одного з фермерських господарств. Рятувальники оперативно ліквідували займання, не допустивши подальшого поширення вогню.

🏭 У Синельниківському районі ворожий дрон поцілив у виробниче підприємство. Як і в попередньому випадку, спалахнула пожежа, яку вдалося швидко загасити. Жертв і травмованих немає.

💥 Окрім того, Нікопольський район зазнав атак FPV-дронів і артилерійських обстрілів. Під ударами опинились Нікополь, а також громади Покровська, Мирівська й Марганецька. У цих населених пунктах пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, однак, за попередніми даними, загиблих чи постраждалих немає.

☝️ Нагадаємо, 9 травня російські війська також застосували дрони та артилерію для ударів по цій території. Тоді внаслідок ворожого вогню було поранено одну людину.

📌 Також стало відомо, що внаслідок чергового ворожого обстрілу на території Великописарівської громади Сумської області було пошкоджено гідротехнічні споруди. Про це 20 травня повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА). Попри пошкодження інфраструктури, загрози для навколишніх населених пунктів наразі не зафіксовано.