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Нічна атака: росія випустила по Україні 371 повітряну ціль

Денис Молотов
Денис Молотов
Нічна атака: росія випустила по Україні 371 повітряну ціль

У ніч на п’ятницю, 27 червня, Україна знову зазнала масштабної повітряної атаки зі сторони російських загарбників. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, зазначивши, що нічна атака росії включала 371 повітряну ціль.

📢 «Ворог атакував 8 ракетами та 363 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами з напрямків російських міст Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ», – йдеться в офіційному повідомленні.

З них понад 200 дронів — «Shahed», які росія регулярно застосовує для масованих ударів.

🔻 Крім дронів, ворог запустив:

      • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з Рязанської області;
      • 6 крилатих ракет «Калібр» з акваторії Каспійського моря.

Головною ціллю цієї повітряної атаки стало місто Старокостянтинів у Хмельницькій області. Відбиття загрози забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи (МВГ) та системи безпілотного протиповітряного захисту.

🛡️ Станом на 09:30, за даними ПС ЗСУ, було нейтралізовано 365 ворожих повітряних цілей:

  • Нічна атака: росія випустила по Україні 371 повітряну ціль217 – знищено вогневими засобами;
  • 148 – локаційно втрачено або подавлено РЕБ.
🔹 Детальний розподіл знешкоджених об’єктів:
      • 211 «Shahed» та інші БпЛА – збито;
      • 148 – втрачено з локації або подавлено РЕБ;
      • 6 крилатих ракет «Калібр» – знищено.
❗ Водночас зафіксовано:
      • три прямі влучання повітряних цілей у різних регіонах;
      • вісім випадків падіння уламків збитих дронів чи ракет.
🔥 Пошкодження у Запоріжжі

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки росії також постраждало місто Запоріжжя. Зокрема, в результаті падіння дронів виникли пожежі, а також пошкоджено нежитлові будівлі.

📢 Влада повідомила, що: «Потерпілих внаслідок атаки немає».

☝️ Також нагадаємо, що в ніч проти середи, 26 червня, російські війська здійснили масовану нічну атаку дронів по території України. Загалом зафіксовано запуск 41 безпілотника різних типів.

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