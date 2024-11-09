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Нічна атака на Одесу: росіяни вбили жінку, двоє дітей поранено

Денис Молотов
Денис Молотов
Нічна атака на Одесу: росіяни вбили жінку, двоє дітей поранено

У ніч на 9 листопада на Одесу відбулася чергова російська атака за допомогою ударних безпілотників (БпЛА). Внаслідок ворожого удару загинула жінка та 13 людей отримали поранення, серед яких двоє дітей. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

📢 «09 листопада вночі збройні сили рф здійснили масовану атаку за допомогою БпЛА по Одесі та передмістя. Внаслідок атаки загинула місцева мешканка, 13 людей отримали поранення, серед них двоє хлопчиків 4 та 16 років. Інформація про інших постраждалих уточнюється», – зазначено у повідомленні.

За даними прокуратури, нічна атака на Одесу призвела до пошкодження багатоповерхових житлових будинків у двох комплексах, приватних будинків, складських приміщень приватного підприємства та мінімум 10 автомобілів.

Слідчі розпочали розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

📌 31 жовтня російські війська атакували міст через Білгород-Дністровський лиман у Затоці Одеської області, випустивши дві балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» з Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 з літаків тактичної авіації, розташованих на акваторії Чорного моря.

📌 9 листопада війська рф завдали ударів по кількох регіонах України, використовуючи дрони, ракети, авіабомби та інші види озброєння. Але зазначено, що українські військові знищили та вивели за строю за минулу добу 1660 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з початку війни орієнтовно склали близько 707 540 бойових одиниць.

☝️ Раніше також було повідомлено, що війська російських окупантів у п’ятницю, 8 листопада, здійснили ракетний удар балістичними ракетами по критичній інфраструктурі Сумської громади.

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