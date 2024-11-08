Удар по критичній інфраструктурі Сумської громади

Війська російських окупантів у п’ятницю, 8 листопада, здійснили ракетний удар балістичними ракетами по критичній інфраструктурі Сумської громади. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

📢 «На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються», – зазначається в повідомленні ОВА.

👉Нагадаємо, що ввечері 6 листопада російські війська завдали удар по населеному пункту Шосткинського району на Сумщині. Тоді загинула одна жінка, ще одна була поранена.

☝️ Раніше було повідомлено, що 7 листопада, ворог наніс п’ять авіаударів по місту! Станом на зараз загинули 10 людей, з них одна дитина. Постраждала 41 особа, з яких чотири дитини. Надзвичайники врятували трьох людей, серед яких двоє дітей

📌 Також повідомляється, що 8 листопада війська рф обстріляли Херсонщину. Внаслідок чергового ворожого удару загинули двоє чоловіків, серед яких був 48-річний житель Берислава. Обидва зазнали поранень, несумісних із життям.