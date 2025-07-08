Нетаньягу назвав Трампа достойним Нобелівської премії миру

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ініціював висунення президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Про це йдеться в офіційному листі, який він оприлюднив у соцмережі Х (колишній Twitter) у вівторок, 8 липня.

🖋️ У зверненні до Нобелівського комітету Нетаньягу зазначив, що Трамп «продемонстрував непохитну і виняткову відданість просуванню миру, безпеки і стабільності в усьому світі. На Близькому Сході його зусилля привели до кардинальних змін і створили нові можливості для розширення кола миру і нормалізації».

☝️ За словами ізраїльського прем’єра, ключову роль Трамп відіграв у сприянні укладенню угод Авраама — серії дипломатичних домовленостей, які вперше за багато років нормалізували відносини Ізраїлю з арабськими країнами, зокрема з ОАЕ, Бахрейном і Марокко.

🖋️ «Ці прориви змінили Близький Схід і ознаменували історичне просування до миру, безпеки та регіональної стабільності… Мало кому з лідерів вдавалося досягти таких відчутних проривів на шляху до миру за такий короткий час. У ці часи великих історичних змін я не можу уявити собі нікого більш гідного Нобелівської премії миру, ніж президент Трамп», — наголосив Нетаньягу.

📌 Нагадаємо, що Трамп уже висувався на Нобелівську премію миру в минулому, однак жодного разу не став лауреатом. Попередні номінації пов’язані, зокрема, з його дипломатичною діяльністю в конфліктах на Корейському півострові та в Афганістані.

👉 Раніше уряд Пакистану також номінував Трампа за «його рішуче дипломатичне втручання» у конфлікт з Індією. А Ілона Маска запропонували на здобуття премії за «внесок у захист свободи слова та прав людини».