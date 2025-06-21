Неділя, 22 Червня, 2025
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Пакистан висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Денис Молотов
Денис Молотов
Пакистан висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Пакистанський уряд номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Це не гіпотеза, а політична ініціатива, обґрунтована дипломатичними діями президента США на тлі загострення ситуації в Південній Азії. «На знак визнання його рішучого дипломатичного втручання». Про це напередодні повідомив уряд Пакистану у заяві, оприлюдненій у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

📢 «У момент загострення регіональної турбулентності президент Трамп продемонстрував велике стратегічне передбачення і видатну державну мудрість завдяки активній дипломатичній взаємодії як з Ісламабадом, так і з Нью-Делі, що призвело до деескалації ситуації, що швидко погіршувався», – заявили в уряді Пакистану.

Там зазначили, що Нобелівська премія миру для Трампа — це прояв визнання його внеску як миротворця. Згідно з офіційним повідомленням, адміністрація Ісламабада вважає втручання Трампа «свідченням його ролі справжнього миротворця», яка, на їхню думку, заслуговує міжнародного визнання.

📢 «Пакистан, як і раніше, сподівається, що його (Трампа – ред.) щирі зусилля продовжать сприяти регіональній і глобальній стабільності. Особливо в контексті криз на Близькому Сході. Включаючи гуманітарну трагедію, що розгортається в секторі Газа, і ескалації за участю Ірану, що погіршується», – йдеться у зверненні.

☝️ Нагадаємо, 10 травня Дональд Трамп повідомив про досягнення перемир’я між Індією та Пакистаном після нічних переговорів, під час яких, за його словами, обидві сторони проявили «здоровий глузд і великий розум».

Крім того, ще в березні 2024 року конгресмен Даррел Ісса вперше висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Тоді він також підкреслював миротворчі зусилля Трампа на різних геополітичних напрямках.

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