Пакистан висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Пакистанський уряд номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Це не гіпотеза, а політична ініціатива, обґрунтована дипломатичними діями президента США на тлі загострення ситуації в Південній Азії. «На знак визнання його рішучого дипломатичного втручання». Про це напередодні повідомив уряд Пакистану у заяві, оприлюдненій у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

📢 «У момент загострення регіональної турбулентності президент Трамп продемонстрував велике стратегічне передбачення і видатну державну мудрість завдяки активній дипломатичній взаємодії як з Ісламабадом, так і з Нью-Делі, що призвело до деескалації ситуації, що швидко погіршувався», – заявили в уряді Пакистану.

Там зазначили, що Нобелівська премія миру для Трампа — це прояв визнання його внеску як миротворця. Згідно з офіційним повідомленням, адміністрація Ісламабада вважає втручання Трампа «свідченням його ролі справжнього миротворця», яка, на їхню думку, заслуговує міжнародного визнання.

📢 «Пакистан, як і раніше, сподівається, що його (Трампа – ред.) щирі зусилля продовжать сприяти регіональній і глобальній стабільності. Особливо в контексті криз на Близькому Сході. Включаючи гуманітарну трагедію, що розгортається в секторі Газа, і ескалації за участю Ірану, що погіршується», – йдеться у зверненні.

☝️ Нагадаємо, 10 травня Дональд Трамп повідомив про досягнення перемир’я між Індією та Пакистаном після нічних переговорів, під час яких, за його словами, обидві сторони проявили «здоровий глузд і великий розум».

Крім того, ще в березні 2024 року конгресмен Даррел Ісса вперше висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Тоді він також підкреслював миротворчі зусилля Трампа на різних геополітичних напрямках.