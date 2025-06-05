Четвер, 5 Червня, 2025
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НБУ зберіг облікову ставку на попередньому рівні

Денис Молотов
Денис Молотов
НБУ зберіг облікову ставку на попередньому рівні

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення вдруге поспіль залишити облікову ставку без змін — на рівні 15,5% річних. Про це повідомили у пресслужбі НБУ в четвер, 5 червня.

📢 «Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сталого сповільнення», — зазначено у повідомленні регулятора.

☝️ У Нацбанку наголошують, що поточний рівень ставки зберігатиметься довше, якщо зберігатимуться загрози для досягнення інфляційної цілі у 5%, як це було передбачено в макропрогнозі за квітень.

Водночас у НБУ підкреслили, що пом’якшення монетарної політики стане можливим лише після остаточного проходження піка цінового сплеску та зменшення ризиків тривалої інфляції.

📢 «У разі потреби посилити монетарні умови, Національний банк буде готовий вдатися до додаткових заходів», — додають у повідомленні.

Окрім ключової облікової ставки, НБУ також залишив без змін усі інші ставки за основними інструментами своєї монетарної політики.

НБУ зберіг облікову ставку на попередньому рівні

📌 Нагадаємо, що НБУ підвищував облікову ставку у березні 2025 року. Тоді вона зросла до нинішніх 15,5%. Перед тим Нацбанк тричі поспіль підіймав ставку після того, як утримував її пів року на рівні 13%. Цей рівень був досягнутий у липні 2023 року після поступового зниження з 25% у сім етапів.

📊 Облікова ставка — це ключовий інструмент НБУ для регулювання вартості грошей в економіці. Саме за цією ставкою регулятор кредитує комерційні банки, які, у свою чергу, формують вартість позик для фізичних та юридичних осіб. Підвищення ставки зазвичай свідчить про зростання інфляційного тиску та уповільнення економічної динаміки.

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