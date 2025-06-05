НБУ зберіг облікову ставку на попередньому рівні

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення вдруге поспіль залишити облікову ставку без змін — на рівні 15,5% річних. Про це повідомили у пресслужбі НБУ в четвер, 5 червня.

📢 «Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сталого сповільнення», — зазначено у повідомленні регулятора.

☝️ У Нацбанку наголошують, що поточний рівень ставки зберігатиметься довше, якщо зберігатимуться загрози для досягнення інфляційної цілі у 5%, як це було передбачено в макропрогнозі за квітень.

Водночас у НБУ підкреслили, що пом’якшення монетарної політики стане можливим лише після остаточного проходження піка цінового сплеску та зменшення ризиків тривалої інфляції.

📢 «У разі потреби посилити монетарні умови, Національний банк буде готовий вдатися до додаткових заходів», — додають у повідомленні.

Окрім ключової облікової ставки, НБУ також залишив без змін усі інші ставки за основними інструментами своєї монетарної політики.

📌 Нагадаємо, що НБУ підвищував облікову ставку у березні 2025 року. Тоді вона зросла до нинішніх 15,5%. Перед тим Нацбанк тричі поспіль підіймав ставку після того, як утримував її пів року на рівні 13%. Цей рівень був досягнутий у липні 2023 року після поступового зниження з 25% у сім етапів.

📊 Облікова ставка — це ключовий інструмент НБУ для регулювання вартості грошей в економіці. Саме за цією ставкою регулятор кредитує комерційні банки, які, у свою чергу, формують вартість позик для фізичних та юридичних осіб. Підвищення ставки зазвичай свідчить про зростання інфляційного тиску та уповільнення економічної динаміки.