Національний кешбек отримає додаткове фінансування з держбюджету

Фінансування програми «Національний кешбек» збільшено. Кабінет міністрів України виділив понад 2,1 млрд гривень на реалізацію програми державної підтримки покупців товарів українського виробництва. Відповідне розпорядження уряд ухвалив 12 березня.

Згідно з документом, у 2026 році витрати на надання державної грошової допомоги покупцям українських товарів можуть здійснюватися за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету. При цьому фінансування надається на безповоротній основі.

Крім того, уряд виділив Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства 2,138 млрд грн для забезпечення виплат у межах програми підтримки.

☝️ У зв’язку з цим міністерству доручено здійснювати використання коштів відповідно до постанови, яка регулює реалізацію експериментальних проєктів у межах Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні».

Програма Національний кешбек передбачає повернення частини витрачених коштів покупцям товарів українського виробництва, що має стимулювати попит на продукцію вітчизняних компаній.

📌 Раніше уряд уже змінював правила функціонування цієї програми.

Так, з 22 листопада 2025 року було оновлено перелік товарів і послуг, на які громадяни можуть витрачати кошти, отримані через програму Національний кешбек.

Крім того, з 1 березня 2026 року змінилися правила нарахування виплат за купівлю українських товарів. Якщо раніше діяла фіксована ставка кешбеку у 10%, то тепер розмір повернення залежить від категорії товару і становить:

➡️ від 5% до 15%.

👉 Також повідомлялось, що з травня 2026 року українцям можуть припинити нараховувати гроші за програмою «Національний кешбек».