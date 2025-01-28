Вівторок, 28 Січня, 2025
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Наслідки російської атаки на Одесу: є постраждалі та руйнування

Денис Молотов
Денис Молотов
Наслідки російської атаки на Одесу: є постраждалі та руйнування

Внаслідок російської атаки дронів в Одесі пошкоджено житлові будинки, а також зафіксовані випадки займання автомобілів. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов у вівторок, 28 січня.

Наслідки російської атаки на Одесу: є постраждалі та руйнування📢 «За попередньою інформацією, внаслідок атаки БпЛА є пошкодження житлових будинків та зафіксовано загоряння 4-х легкових автомобілів», — зазначив мер.

Пізніше він уточнив, що станом на 8 ранку відомо про трьох постраждалих. Крім того, одну людину вдалося врятувати з квартири, двері якої були заблоковані.

Наслідки російської атаки на Одесу: є постраждалі та руйнування📢 «Вибуховою хвилею вибиті вікна. На місці працюють міські служби, прибирають наслідки атаки. Розгортаємо оперативний штаб, де можна буде подати заяви на матеріальну допомогу та отримати матеріали для тимчасового закриття отворів», — додав Труханов.

Також у результаті цієї атаки пошкоджено одну зі шкіл міста. Ведуться роботи із закриття вибитих вікон.

📌 У той же час, в Умані Черкаської області внаслідок нічного обстрілу росіян постраждав інфраструктурний об’єкт. За інформацією місцевої влади, фахівці енергетичної сфери вже розпочали відновлення електропостачання.

📌Крім того, у Харкові через нічну атаку дронів 28 січня сталася масштабна пожежа на виробничих об’єктах. Причини займання з’ясовуються, а на місці працюють рятувальники.

📌Раніше стало відомо, що російські окупанти здійснили атаку з використанням дрона, скинувши вибуховий пристрій на трактор у Херсонському районі. Унаслідок цього удару загинув 44-річний чоловік. Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

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