Наслідки російської атаки на Одесу: є постраждалі та руйнування

Внаслідок російської атаки дронів в Одесі пошкоджено житлові будинки, а також зафіксовані випадки займання автомобілів. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов у вівторок, 28 січня.

📢 «За попередньою інформацією, внаслідок атаки БпЛА є пошкодження житлових будинків та зафіксовано загоряння 4-х легкових автомобілів», — зазначив мер.

Пізніше він уточнив, що станом на 8 ранку відомо про трьох постраждалих. Крім того, одну людину вдалося врятувати з квартири, двері якої були заблоковані.

📢 «Вибуховою хвилею вибиті вікна. На місці працюють міські служби, прибирають наслідки атаки. Розгортаємо оперативний штаб, де можна буде подати заяви на матеріальну допомогу та отримати матеріали для тимчасового закриття отворів», — додав Труханов.

Також у результаті цієї атаки пошкоджено одну зі шкіл міста. Ведуться роботи із закриття вибитих вікон.