Субота, 11 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Наслідки нічної атаки російських БпЛА на Київ – ДСНС

Денис Молотов
Денис Молотов
Наслідки нічної атаки російських БпЛА на Київ - ДСНС

У ніч проти п’ятниці російські ударні дрони здійснили атаку на Київ. Рятувальники ДСНС оприлюднили фото наслідків чергової ворожої атаки, що сталася 10 січня.

У Солом’янському районі один із дронів влучив у технічний поверх 16-поверхового житлового будинку. Завдяки злагодженим діям вдалося уникнути займання. На подвір’ї будинку пошкоджено легковий автомобіль. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

📢 «Станом на 10:30 небезпечні конструкції з даху та технічного поверху вже розчищені. Тривають роботи на сходовій клітині», – повідомили в ДСНС.

На місці події працюють 28 рятувальників, залучено п’ять одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, в ніч на 10 січня російські окупанти атакували Україну, використовуючи ударні дрони. У столиці діяли сили ППО, але уламки одного зі збитих безпілотників впали на багатоповерховий будинок.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, загалом ворог випустив 72 безпілотники. З них було знищено 33, ще 34 безпілотники були локаційно втрачені.

Також зафіксовано п’ять влучань у промислові об’єкти та господарські будівлі в прифронтовому районі на півночі Чернігівської області.

☝️ Раніше було повідомлено, що в Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару, що стався 8 січня, зросла до 122 людей.

Попередня стаття
Зведення з фронту: ЗСУ відбили найбільше атак на Покровському, Курахівському та Курському напрямках
Наступна стаття
Уражено пункт управління російських окупантів у місті Світлодарськ – ЗСУ
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

198 бойових зіткнень за добу: де на фронті найгарячіше та які втрати окупантів

ВІЙНА

Британія впровадила санкції проти російської нафти

ВАЖЛИВО

Нафтовий танкер росіян сів на мілину у Німеччині

ПОДІЇ

Тіньовий флот росії: обхід санкцій, екологічні загрози та фінансування війни

ПОДІЇ

США запровадили потужні санкції проти нафти росії

ВАЖЛИВО

Працівник ТЦК у Харкові застосував силу до жінки-правозахисниці – Лубінець

СУСПІЛЬСТВО

52 тис. запитів про зниклих російських військових надійшло до українського проєкту – Коордштаб

ПОДІЇ

Уражено пункт управління російських окупантів у місті Світлодарськ – ЗСУ

ВІЙНА

російські окупанти вбили 67 священників і зруйнували понад 600 храмів

ПОДІЇ

Шмигаль повідомив кому вирішили надати додатково бронь від мобілізації

ВЛАДА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип