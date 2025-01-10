Наслідки нічної атаки російських БпЛА на Київ – ДСНС

У ніч проти п’ятниці російські ударні дрони здійснили атаку на Київ. Рятувальники ДСНС оприлюднили фото наслідків чергової ворожої атаки, що сталася 10 січня.

У Солом’янському районі один із дронів влучив у технічний поверх 16-поверхового житлового будинку. Завдяки злагодженим діям вдалося уникнути займання. На подвір’ї будинку пошкоджено легковий автомобіль. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

📢 «Станом на 10:30 небезпечні конструкції з даху та технічного поверху вже розчищені. Тривають роботи на сходовій клітині», – повідомили в ДСНС.

На місці події працюють 28 рятувальників, залучено п’ять одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, в ніч на 10 січня російські окупанти атакували Україну, використовуючи ударні дрони. У столиці діяли сили ППО, але уламки одного зі збитих безпілотників впали на багатоповерховий будинок.

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За інформацією Повітряних сил ЗСУ, загалом ворог випустив 72 безпілотники. З них було знищено 33, ще 34 безпілотники були локаційно втрачені.

Також зафіксовано п’ять влучань у промислові об’єкти та господарські будівлі в прифронтовому районі на півночі Чернігівської області.

☝️ Раніше було повідомлено, що в Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару, що стався 8 січня, зросла до 122 людей.