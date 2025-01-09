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Кількість постраждалих від удару рф по Запоріжжю значно зросла

Денис Молотов
Денис Молотов
Кількість постраждалих від удару рф по Запоріжжю значно зросла

У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару, що стався 8 січня, зросла до 122 людей. Таку інформацію надала пресслужба ДСНС у четвер, 9 січня. Серед постраждалих є одна дитина.

☝️ Нагадаємо, російські загарбники завдали двох ударів по Запоріжжю за допомогою керованих авіабомб ФАБ-500. Внаслідок цього загинуло 13 людей. Попередньо повідомлялось про те, що 33 людини зазнали поранень. Завдяки оперативним діям поліції вдалося врятувати п’ятьох людей.

Вибухи спричинили серйозні руйнування: постраждали багатоповерхові будинки, промисловий об’єкт та інші об’єкти міської інфраструктури. Уламки потрапили в трамвай та маршрутне таксі, де перебували пасажири. Також пошкоджено декілька припаркованих автомобілів.

📢 «Ліквідовано пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв.м та 3-х автомобілей. Загалом пошкоджено 4 адмінбудівлі, 27 автівок та трамвай», – повідомили в ДСНС України.

Аварійно-рятувальні роботи завершено.

❗ Шостий президент України Володимир Зеленський наголосив, що росіяни «абсолютно свідомо завдали удару авіабомбами по Запоріжжю».
Зеленський також відреагував на трагедію, зазначивши:«Станом на зараз відомо про десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. На жаль, відомо про 13 убитих людей. Мої співчуття рідним і близьким. Кількість жертв може збільшитися».

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