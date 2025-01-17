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Наслідки атаки БпЛА на Київщині: уламками поранено дитину

Денис Молотов
Денис Молотов
Наслідки атаки БпЛА на Київщині: уламками поранено дитину

Унаслідок падіння уламків збитого безпілотного літального апарата (БпЛА) російських окупантів в одному з населених пунктів Київщини постраждала дитина. Хлопчик 2012 року народження отримав поранення, його терміново госпіталізували. Про це вночі 17 січня повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

📢 «У хлопчика підозра на контузію та рвана рана стегна. Він госпіталізований до лікарні. Дитині надається вся необхідна медична допомога», — зазначено у заяві.

Також Калашник повідомив, що внаслідок падіння уламків збитого БпЛА виникла пожежа у приміщеннях кафе-магазину та прибудованій котельні. Площа займання склала майже 200 квадратних метрів, але рятувальникам вдалося оперативно локалізувати вогонь. Окрім того, вибухова хвиля пошкодила вікна сусіднього житлового будинку.

У соціальних мережах з’явилися кадри пожежі, що сталася неподалік від Києва.

Напередодні, у четвер вдень, уламки безпілотника, що впали в столиці, пошкодили один з автомобілів.

Варто нагадати, що 15 січня російські військові здійснили масштабний ракетний обстріл України, задіявши бомбардувальники ТУ-95МС, кораблі Чорноморського флоту та пускові установки «Іскандер».

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