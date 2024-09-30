Найбільший в історії пакет військової допомоги США надали Тайваню

Президент США Джо Байден наказав виділити 567 мільйонів доларів на військову підтримку, постачання озброєння та військових послуг Тайваню. Як повідомляє Білий дім у неділю, 29 вересня, ці кошти будуть спрямовані для забезпечення обороноздатності острова.

📢 «Владою, наданою мені як президенту конституцією та законами Сполучених Штатів… я доручаю держсекретарю… розпорядитися про виділення до $567 млн ​​на оборонну продукцію та послуги Міністерства оборони США, а також на навчання та військову підготовку для надання допомоги Тайваню», – йдеться у розпорядженні, підписаному Байденом.

Тайванське інформагентство CNA зазначає, що цей пакет є найбільшим в історії військової допомоги США для острова.

Хоча в заяві не зазначено деталей щодо вмісту оголошеної військової допомоги, раніше американські ЗМІ повідомляли, що до пакета увійдуть фінансування на бойову підготовку тайванських військових. Також забезпечення їх спорядженням, протитанкові системи, ППО та розвідувальні засоби.

Очікується, що значна частина пакета буде спрямована на постачання різного роду безпілотних систем (БпЛА). Вони відіграють ключову роль у стратегії США та Тайваню з оборони острова від потенційної загрози з боку Китаю, яка переважає за чисельністю особового складу й кількістю озброєнь.

Водночас Пентагон вже працює над підготовкою наступного пакета допомоги для Тайваню. Його планується завершити до закінчення терміну повноважень Байдена у січні наступного року.

Також стало відомо, що Тайвань оголосив повну боєготовність через зафіксовані ракетні пуски з території Китаю.

Ці дії викликали різку реакцію з боку Пекіна, де китайський міністр пригрозив “розчавити” будь-які спроби проголошення незалежності Тайваню. Він підкреслив, що армія КНР діятиме рішуче для запобігання такому розвитку подій.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Білий дім офіційно звернувся до Конгресу з проханням підтримати та продовжити повноваження президента щодо постачання зброї Україні до 2025 року. Це дозволить країні отримати близько 5,8 мільярда доларів після завершення фінансового року, що настане 30 вересня.