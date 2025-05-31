Надходження до бюджету України в травні зросли

У травні 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 204,1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Про це повідомило Міністерство фінансів.

☝️ Цьогорічний травневий показник перевищує аналогічний період минулого року (151,8 млрд грн), але поступається квітневому рівню, коли бюджет отримав 274,7 млрд грн.

📌 Найбільші надходження у травні 2025 року:

Податок на прибуток підприємств – 45,4 млрд грн (торік – 42,1 млрд грн)

– 45,4 млрд грн (торік – 42,1 млрд грн) ПДФО та військовий збір – 30,1 млрд грн (минулого травня – 17,5 млрд грн)

– 30,1 млрд грн (минулого травня – 17,5 млрд грн) ПДВ з українських товарів – 25,8 млрд грн (зібрано 36,9 млрд, відшкодовано 15,5 млрд грн; у 2024 році – 20,2 млрд, з відшкодуванням 12,7 млрд грн)

– 25,8 млрд грн (зібрано 36,9 млрд, відшкодовано 15,5 млрд грн; у 2024 році – 20,2 млрд, з відшкодуванням 12,7 млрд грн) Акцизний податок – 15,2 млрд грн (у 2024 – 17,2 млрд грн)

– 15,2 млрд грн (у 2024 – 17,2 млрд грн) Рентна плата – 4,9 млрд грн (торік – 5,4 млрд грн)

📊 Загалом у травні Державна податкова служба перерахувала до бюджету 121,4 млрд грн, а Держмитслужба – 55,6 млрд грн. Для порівняння, у травні 2024 року ці суми становили відповідно 99,8 млрд грн та 48,4 млрд грн.

📌 У загальному підсумку, до загального і спеціального фондів держбюджету надійшло 272,6 млрд грн. Це перевищує показник травня минулого року (229,2 млрд грн), але менше за квітневі 336,2 млрд грн.

📢 Крім того, станом на 29 травня до пенсійного і соцстрахових фондів надійшло 47,4 млрд грн у вигляді ЄСВ, що також вище, ніж у травні 2024 року (42 млрд грн).

⚠️ Водночас витрати за травень ще не оприлюднені. Уряд раніше анонсував перегляд бюджету через ріст оборонних витрат та зменшення міжнародної військової допомоги, оцінюючи додаткову потребу у 400 млрд грн.

👉 Також раніше стало відомо, що Європейський Союз вирішив частково поновити квоти на ввезення до країн ЄС деяких категорій української сільськогосподарської продукції.