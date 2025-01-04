На росії атаковано дронами великий торговельний порт

У ніч на 4 січня ударні безпілотники потужно атакували один із найбільших портів на росії – Усть-Луга, який вважають другим за значенням після Новоросійського. Цю інформацію поширив Telegram-канал ASTRA. Також удар прокоментував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Як зазначається, більшість дронів, які атакували порт у Ленінградській області, були нібито збиті над терміналом компанії ТОВ «Новатранс».

Внаслідок атаки в одній із будівель на території порту пошкоджено вікна. Місцева влада запевнила, що жодних серйозних руйнувань чи постраждалих немає, та звітувала про збиття чотирьох дронів.

Чому це важливий об’єкт російських загарбників?

Усть-Лузький порт є ключовим логістичним центром для росії в умовах західних санкцій та геополітичної напруженості. Він став основною точкою експорту нафти, газу, вугілля та інших ресурсів, доходи від яких використовуються для фінансування війни проти України.

Крім того, порт відіграє важливу роль у мілітаризації Балтійського регіону. Саме звідси здійснюються перевезення, пов’язані з військовими потребами, включаючи використання «тіньового флоту».

Стратегічне розташування порту в Балтійському морі дозволяє росії підтримувати військово-морську присутність і впливати на регіон, включно з вантажами для воєнних потреб.

Через втрату доступу до європейських портів після введення санкцій, Усть-Луга стала головним виходом для російських товарів на міжнародні ринки. Тут перевалюють вантажі для країн Азії, зокрема Китаю та Індії, забезпечуючи економічне виживання в умовах ізоляції.

Також цей порт дозволяє росії здійснювати тиск на країни Балтії, Польщу та інші держави регіону, контролюючи стратегічні морські перевезення.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялося про атаку дронів на аеродром Балтімор у Воронежі, а також про вибухи в Смоленській області внаслідок роботи ППО по безпілотниках.