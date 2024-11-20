На Закарпатті виявлено тіло чоловіка у річці Тиса

Військовослужбовці Солотвинського відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з прикордонною поліцією Румунії під час спільного патрулювання виявили у річці Тиса тіло чоловіка без ознак життя. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у середу, 20 листопада.

Зазначається, що тіло потопельника з води дістали румунські рятувальники. Станом на цей момент інформація про особу загиблого від румунської сторони ще не надходила.

Від початку повномасштабного російського вторгнення цей випадок став уже сорок другим, коли у річці Тиса знаходили потопельників. Чоловіки, ймовірно, намагалися втекти з України шляхом незаконного перетину кордону.

У ДПСУ вкотре закликали громадян не ризикувати життям і здоров’ям, намагаючись незаконно перетнути державний кордон у такий спосіб. У відомстві підкреслили, що перебування у холодній воді створює серйозну небезпеку.

📢 «У зв’язку із рясними опадами, у вигляді мокрого снігу та дощу рівень води у річці Тиса, якою на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону проходить кордон із сусідніми Румунією та Угорщиною, значно зріс», – повідомили у ДПСУ.

☝️ Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області неподалік кордону було знайдено тіло чоловіка.

📌 Також раніше було повідомлено, що у прикордонному селищі Камінь-Каширського району Волині було затримано 26-річного жителя Київської області. Чоловік спробував втекти з України й для цього намагався підкупити прикордонника. Втечу планував шляхом незаконного перетину кордону з Білоруссю.