Вівторок, 21 Січня, 2025
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В Україні затримано головного психіатра ЗСУ

Денис Молотов
Денис Молотов
В Україні затримано головного психіатра ЗСУ

Служба безпеки України повідомила про затримання головного психіатра ЗСУ, який, за інформацією слідчих, під час повномасштабного вторгнення росії набув активів вартістю понад 1 мільйон доларів. Про це стало відомо у вівторок, 21 січня.

Як уточнюється, затриманий є заступником голови Центральної військово-лікарської комісії (ВЛК), який вирішує питання щодо придатності військовослужбовців до служби.

📢 «Фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб», – зазначається у повідомленні СБУ.

Слідчі встановили, що у період із 2022 по 2024 рік цей посадовець придбав:
      • приватний будинок в Обухівському районі Київської області;
      • дві квартири у столиці;
      • одну квартиру в Одесі;
      • дві земельні ділянки в Обухівському районі;
      • чотири автомобілі марки BMW різних моделей і років випуску:
          • BMW Х7 2024 р.в.;
          • BMW Х7 2022 р.в.;
          • BMW Х5 2023 р.в.;
          • BMW Х3 2022 р.в.;

Окрім цього, під час обшуків у затриманого вилучили 152 тисячі доларів США та 34 тисячі євро готівкою.

Наразі йому готують повідомлення про підозру за статтями про незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації (ст. 368-5 і ст. 366-2 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи. У разі доведення вини посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

☝️ Нагадаємо, що 20 січня СБУ затримала двох генералів і одного полковника ЗСУ через неналежне забезпечення оборони Харківщини під час наступу російських військ у травні 2024 року. Йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

📌 Також у цей день затримали екскомандира 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, полковника Дениса Рюмшина.

📌 До того ж у Черкаській області правоохоронці затримали колишнього начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Йому висунули підозру у спробі передачі неправомірної вигоди посадовій особі, яка обіймає відповідальне становище за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи дії з використанням наданого службового становища.

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