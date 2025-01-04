На російськму заводі Авангард у Смоленській області сталися потужні вибухи

У ніч на 4 січня в Смоленській області на росії сталися потужні вибухи, які, за словами місцевої влади, були наслідком атаки дронів. Губернатор василь анохін у своєму Telegram-каналі заявив, що засобами ППО було нібито збито п’ять безпілотників. Також про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі.

📢 «Загалом за минулу ніч над територією Смоленської області черговими засобами ППО було збито 5 ворожих БпЛА. На землі постраждалих та руйнувань немає», – наголосив російський чиновник.

Водночас місцеві джерела повідомляють, що вибухи пролунали поблизу заводу «Авангард». Це підприємство входить до структури одного з найбільших російських ракетобудівних холдингів – ВПК НУО машинобудування та корпорації «Тактичне ракетне озброєння». За інформацією ЗМІ на росії, воно займається виробництвом деталей для ракет. Зокрема йдеться про виготовлення корпусів двигунів, транспортно-пускових контейнерів елементів броні, протирадіаційний захист для бронетанкової техніки, радіопрозорі укриття та інших воєнних розробок.

Міністерство оборони на росії також підтвердило факт атаки дронів, однак їхні дані відрізняються від повідомлень регіональної влади. Згідно із заявою Міноборони, у Смоленській області було «знищено» три безпілотники.

☝️ Нагадаємо, 28 грудня українські військові ліквідували в Орловській області базу, де зберігалися та обслуговувалися ударні дрони-камікадзе типу «шахед». Крім того, 31 грудня у Смоленській області сталася серія вибухів, які спричинили пожежу на об’єкті паливно-енергетичного комплексу, що, за словами місцевої влади, також було результатом атаки дронів.

👉 Також повідомлялось, що військовий аеродром «Балтімор» у Воронежі, що на території росії, міг зазнати атаки дронів у суботу, 2 січня.