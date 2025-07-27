На росії знову влучання: пожежа на нафтобазі після атаки БпЛА

У ніч проти 27 липня на росії в селі Жутово Жовтневого району Волгоградської області сталася масштабна пожежа. Її спричинила атака ударних безпілотників по нафтобазі, яка розташована неподалік залізничної інфраструктури. Про це інформують російські та моніторингові Telegram-канали, які також публікують відео з місця події.

На опублікованих кадрах видно яскраве полум’я та стовпи чорного диму, що здіймаються у нічне небо. Візуально масштаби займання виглядають серйозно.

Тим не менш, офіційна влада рф, як і зазвичай, намагається зменшити значення інциденту. У коментарі, поширеному російськими ЗМІ, губернатор області Андрій Бочаров зазначив лише про локальні технічні наслідки.

📢 «Через падіння уламків дронів порушено живлення в контактній мережі залізниці в Жовтневому районі», – заявив він.

Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи, які передували пожежі. Також очевидці стверджують, що чули характерний звук дронів за кілька хвилин до початку займання. Незважаючи на це, офіційної інформації про ураження нафтобази або ступінь пошкоджень резервуарів з паливом поки що немає.

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💥 Цей інцидент став черговим прикладом серії атак безпілотників по нафтогазовій інфраструктурі в глибині території росії. Зокрема, нещодавно повідомлялося про удар по нафтобазі компанії «Лукойл-Югнефтепродукт» у місті Адлер, що забезпечує пальним сочинський міжнародний аеропорт. Там внаслідок атаки виникла сильна пожежа, яка змусила тимчасово зупинити постачання пального.

💥 Крім того, лише напередодні дрони атакували завод «Сигнал» у місті Ставрополь (Краснодарський край). Це підприємство є важливою ланкою у військово-промисловому комплексі рф. Воно спеціалізується на виробництві сучасних систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), радіолокаційної та навігаційної техніки, а також апаратури дистанційного керування. Завод працює виключно на потреби російського оборонного сектору.

Таким чином, атаки українських БпЛА дедалі частіше спрямовані на критичну військово-стратегічну інфраструктуру на росії. Це свідчить про зміну тактики: замість фронтового стримування застосовується асиметричний підхід із глибокими точковими ударами.

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок пожежі в Жутово, а також якою є повна картина пошкоджень. Офіційні особи у рф, як і раніше, уникають деталізації подібних інцидентів. Але з кожним таким ударом зростає напруга в російських регіонах, які ще донедавна вважали себе поза межами війни.