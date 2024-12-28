Субота, 28 Грудня, 2024
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На росії заборонили дзвінки через інтернет

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії заборонили дзвінки через інтернет

Уряд російської федерації ухвалив постанову, яка забороняє підключення до мобільного та стаціонарного зв’язку через інтернет. Офіційно це рішення пояснюють необхідністю боротьби з телефонним шахрайством. Про це йдеться в документі, опублікованому 28 грудня.

Згідно з постановою, кремль виключив зі списку ліцензій на послуги зв’язку можливість «передачі даних через інтернет з використанням накладеної голосової інформації».

📢 «Найчастіше такими технологіями користувалися шахраї, оскільки це давало змогу підміняти номери. Тепер цей вид телефонного шахрайства буде серйозно обмежений, оскільки буде унеможливлено приєднання мереж передачі даних до телефонних мереж зв’язку», – заявили в уряді рф.

Обговорення заборони дзвінків через месенджери тривало з 23 грудня, повідомляють російські медіа.

Це рішення ухвалено на тлі серії підпалів військових комісаріатів на росії. Зокрема, у місті Гусь-Хрустальний Володимирської області ввечері 25 грудня автомобіль протаранив ворота військкомату й був підпалений. У Санкт-Петербурзі чоловік спробував кинути два «коктейлі Молотова» у будівлю військкомату.

За словами російських чиновників, винуватцями підпалів є громадяни, які нібито діяли під впливом «українських шахраїв».

Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Сили оборони України завдали успішного удару по складу, де зберігалися ворожі дрони-камікадзе типу «Шахед», в Орловській області на росії. Унаслідок операції є втрати серед окупантів.

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