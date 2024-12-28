На росії заборонили дзвінки через інтернет

Уряд російської федерації ухвалив постанову, яка забороняє підключення до мобільного та стаціонарного зв’язку через інтернет. Офіційно це рішення пояснюють необхідністю боротьби з телефонним шахрайством. Про це йдеться в документі, опублікованому 28 грудня.

Згідно з постановою, кремль виключив зі списку ліцензій на послуги зв’язку можливість «передачі даних через інтернет з використанням накладеної голосової інформації».

📢 «Найчастіше такими технологіями користувалися шахраї, оскільки це давало змогу підміняти номери. Тепер цей вид телефонного шахрайства буде серйозно обмежений, оскільки буде унеможливлено приєднання мереж передачі даних до телефонних мереж зв’язку», – заявили в уряді рф.

Обговорення заборони дзвінків через месенджери тривало з 23 грудня, повідомляють російські медіа.

Це рішення ухвалено на тлі серії підпалів військових комісаріатів на росії. Зокрема, у місті Гусь-Хрустальний Володимирської області ввечері 25 грудня автомобіль протаранив ворота військкомату й був підпалений. У Санкт-Петербурзі чоловік спробував кинути два «коктейлі Молотова» у будівлю військкомату.

За словами російських чиновників, винуватцями підпалів є громадяни, які нібито діяли під впливом «українських шахраїв».

Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Сили оборони України завдали успішного удару по складу, де зберігалися ворожі дрони-камікадзе типу «Шахед», в Орловській області на росії. Унаслідок операції є втрати серед окупантів.