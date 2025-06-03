Вівторок, 3 Червня, 2025
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На росії вибух на моторному заводі у Заволжі: є постраждалий

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії вибух на моторному заводі у Заволжі: є постраждалий

У російському місті Заволжя Нижегородської області спалахнула пожежа на території Заволзького моторного заводу. За попередніми даними, причиною став вибух, про що повідомили у регіональному управлінні МНС рф. Про це також зазначають інформаційні Телеграм-канали.

Надзвичайна ситуація сталася на вулиці Радянській. За інформацією відомства, загорілися вантажний автомобіль із цистерною та дах одного з цехів підприємства. Попередня площа займання — приблизно 75 квадратних метрів.

🚑 Одна людина постраждала, її госпіталізували до медичного закладу. Рятувальники наразі працюють на місці, намагаючись повністю ліквідувати загоряння.

Російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ із посиланням на джерела повідомив, що вибух стався одразу після прибуття до цеху вантажівки з хімічними речовинами. Вогонь швидко охопив авто, після чого перекинувся на дах будівлі.

Заволзький моторний завод відомий як виробник бензинових і дизельних двигунів. Його продукція постачалася для автомобільної, промислової та військової техніки.

💥 Цей інцидент стався на тлі масштабної операції Служби безпеки України, спрямованої на ураження ворожої авіації у глибокому тилу рф. За даними джерел, дрони СБУ, які перевозилися фурами, вразили літаки, що регулярно здійснюють нічні бомбардування українських міст.

Результати спецоперації відчутні: зокрема, поблизу Іркутська утворилися довгі черги з фурами, які масово перевіряє поліція. Це свідчить про значне посилення контролю на автошляхах рф у зв’язку з нещодавніми ударами.

🚨 Пожежа на заводі у Заволжі — ще один приклад того, як вибухові інциденти у тиловій інфраструктурі росіян створюють напруження та змушують переглядати питання безпеки навіть у регіонах, віддалених від лінії фронту.

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