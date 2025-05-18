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У Нью-Йорку мексиканське судно врізалося в Бруклінський міст

Денис Молотов
Денис Молотов
У Нью-Йорку мексиканське судно врізалося в Бруклінський міст

Увечері суботи, 17 травня, 82-метрове навчальне судно військово-морських сил Мексики врізалося в нижню частину Бруклінського мосту у Нью-Йорку. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на рятувальні служби та берегову охорону Нью-Йорка.

Внаслідок зіткнення, за попередніми даними, постраждали щонайменше 20 осіб. Всі вони перебувають у важкому або критичному стані. Рятувальні роботи тривають — постраждалих продовжують витягувати з води.

📢 «На момент аварії на борту перебували 277 людей», — повідомляє Bloomberg.

У Нью-Йорку мексиканське судно врізалося в Бруклінський містУ соцмережах з’явилися відео з місця інциденту, на яких видно, як судно з трьома високоосвітленими щоглами великого вітрильника та мексиканським прапором наближається до мосту та врізається в його основу. У цей момент по мосту активно рухався транспорт. Після удару щогли були повністю зруйновані, але судно продовжило рух.

Інцидент стався у прибережній зоні Нью-Йорка, де судно, ймовірно, здійснювало маневри в межах навчального або представницького візиту. На місці працюють екстрені служби, зокрема водна поліція та водолази.

🛑 На даний момент офіційна причина зіткнення не оголошена. Ведеться розслідування за участю Берегової охорони США та міської влади Нью-Йорка.

☝️ Також нагадаємо, що у ніч із 29 на 30 січня поблизу Вашингтона (США) сталася авіакатастрофа. Пасажирський літак зіткнувся у повітрі з військовим гелікоптером і впав у річку. За даними російських джерел, серед пасажирів були відомі фігуристи — чемпіони світу Євгенія Шишкова та Вадим Наумов, а також бронзова призерка чемпіонату СРСР Інна Волянська.

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