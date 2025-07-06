На росії сховали дані про населення через високі втрати на фронті

На росії фактично засекретили всю демографічну статистику на тлі шокуючих втрат на війні проти України. Так, з останнього звіту Росстату повністю зник один із ключових розділів. Про це повідомляє російський інформаційний проєкт «Агентство.Новости».

☝️ У щомісячному статистичному збірнику Росстату від 2 липня відсутня повна інформація про чисельність населення, народжуваність, смертність, шлюбність, розлучення та імміграцію.

Не виявилося одного з найважливіших розділів – Демографія. Відтак, на росії засекретили такі базові статистичні дані як:

чисельність постійного населення;

кількість народжених;

кількість померлих;

кількість шлюбів і розлучень;

кількість іммігрантів.

За словами анонімного провідного російського демографа, владі більше не вигідно публікувати такі дані через надзвичайно високі втрати на фронті.

📌 У відкритому доступі залишилися лише два показники: сумарний коефіцієнт народжуваності за регіонами та коефіцієнт третіх і наступних дітей. Решта базових демографічних показників вилучена з офіційної статистики.

🔍 Експерт припускає, що найближчими днями мав би вийти бюлетень «Природний рух населення», однак його публікація тепер теж під загрозою блокування.

📊 Нагадаємо, раніше російська служба BBC повідомляла, що у 2024 році росія зазнала найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення в Україну — було знищено щонайменше 45 287 російських окупантів. Саме ці показники, за оцінками експертів, і стали причиною приховування демографічних даних.

👉 Також стало відомо, що в столиці росії загинув віцепрезидент державного енергетичного гіганта «Транснєфть» Андрій Бадалов. Про його смерть повідомили російські медіа у п’ятницю, 4 липня. Чоловік загинув внаслідок падіння з висоти — за попередньою версією, із балкона багатоповерхового будинку на Рубльовському шосе в москві.