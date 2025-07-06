Неділя, 6 Липня, 2025
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На росії сховали дані про населення через високі втрати на фронті

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії сховали дані про населення через високі втрати на фронті

На росії фактично засекретили всю демографічну статистику на тлі шокуючих втрат на війні проти України. Так, з останнього звіту Росстату повністю зник один із ключових розділів. Про це повідомляє російський інформаційний проєкт «Агентство.Новости».

☝️ У щомісячному статистичному збірнику Росстату від 2 липня відсутня повна інформація про чисельність населення, народжуваність, смертність, шлюбність, розлучення та імміграцію.

Не виявилося одного з найважливіших розділів – Демографія. Відтак, на росії засекретили такі базові статистичні дані як:

  • чисельність постійного населення;
  • кількість народжених;
  • кількість померлих;
  • кількість шлюбів і розлучень;
  • кількість іммігрантів.

За словами анонімного провідного російського демографа, владі більше не вигідно публікувати такі дані через надзвичайно високі втрати на фронті.

📌 У відкритому доступі залишилися лише два показники: сумарний коефіцієнт народжуваності за регіонами та коефіцієнт третіх і наступних дітей. Решта базових демографічних показників вилучена з офіційної статистики.

🔍 Експерт припускає, що найближчими днями мав би вийти бюлетень «Природний рух населення», однак його публікація тепер теж під загрозою блокування.

📊 Нагадаємо, раніше російська служба BBC повідомляла, що у 2024 році росія зазнала найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення в Україну — було знищено щонайменше 45 287 російських окупантів. Саме ці показники, за оцінками експертів, і стали причиною приховування демографічних даних.

👉 Також стало відомо, що в столиці росії загинув віцепрезидент державного енергетичного гіганта «Транснєфть» Андрій Бадалов. Про його смерть повідомили російські медіа у п’ятницю, 4 липня. Чоловік загинув внаслідок падіння з висоти — за попередньою версією, із балкона багатоповерхового будинку на Рубльовському шосе в москві.

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