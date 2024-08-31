На росії не можуть знайти вертоліт Мі-8 з 22 особами на борту

У суботу, 31 серпня, російський військовий вертоліт Мі-8 зник на Камчатці. За попередньою інформацією, на борту перебували 22 особи, серед яких 19 пасажирів та троє членів екіпажу. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

Зниклий вертоліт належить авіакомпанії «Вітязь-Аеро». Він злетів з майданчика біля вулкана Вачкажець на Камчатці, але майже одразу зник з радарів.

Місцеві ЗМІ зазначають, що екіпаж вертольота не повідомляв про жодні проблеми перед вильотом.

Для пошуків вертольота було відправлено ще один Мі-8, а також підготовлено наземну групу рятувальників, яка повинна вирушити в район зникнення.

Що відомо на цей момент:

Вертоліт Мі-8Т вилетів з майданчика поблизу вулкана Вачкажець, що неподалік від селища Миколаївка, розташованого на 17 км на південний захід від аеропорту Єлізово.

Вертоліт перевозив туристів і зник з радарів майже відразу після зльоту.

Екіпаж не повідомляв про технічні несправності.

У районі аеропорту Миколаївка, поблизу вулкана Вачкажець, де зник вертоліт, спостерігається низька видимість, про що повідомили в Камчатгідрометі.

Голова регіону Володимир Солодов повідомив, що обліт території, де зник вертоліт, не дав результатів.

На росії деякі ЗМІ зазначають, що декілька пасажирів зниклого вертольоту були провідними менеджерами великих установ.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що атака на аеродром «Саваслейка» відбулася 13 серпня, тоді було уражено склад паливно-мастильних матеріалів та пошкоджено літак МІГ-31 К/І. Згідно з даними космічної розвідки, на момент цієї атаки на аеродромі перебувало 11 літаків МІГ-31К/І, літак Іл-76, а також п’ять гелікоптерів Мі-8 та Мі-24.