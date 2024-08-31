Субота, 31 Серпня, 2024
30.4 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИНа росії не можуть знайти вертоліт Мі-8 з 22 особами на борту
НОВИНИ

На росії не можуть знайти вертоліт Мі-8 з 22 особами на борту

Денис Молотов
Денис Молотов

У суботу, 31 серпня, російський військовий вертоліт Мі-8 зник на Камчатці. За попередньою інформацією, на борту перебували 22 особи, серед яких 19 пасажирів та троє членів екіпажу. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

Зниклий вертоліт належить авіакомпанії «Вітязь-Аеро». Він злетів з майданчика біля вулкана Вачкажець на Камчатці, але майже одразу зник з радарів.

Місцеві ЗМІ зазначають, що екіпаж вертольота не повідомляв про жодні проблеми перед вильотом.

Для пошуків вертольота було відправлено ще один Мі-8, а також підготовлено наземну групу рятувальників, яка повинна вирушити в район зникнення.

Що відомо на цей момент:
  • Вертоліт Мі-8Т вилетів з майданчика поблизу вулкана Вачкажець, що неподалік від селища Миколаївка, розташованого на 17 км на південний захід від аеропорту Єлізово.
  • Вертоліт перевозив туристів і зник з радарів майже відразу після зльоту.
  • Екіпаж не повідомляв про технічні несправності.
  • У районі аеропорту Миколаївка, поблизу вулкана Вачкажець, де зник вертоліт, спостерігається низька видимість, про що повідомили в Камчатгідрометі.
  • Голова регіону Володимир Солодов повідомив, що обліт території, де зник вертоліт, не дав результатів.

На росії деякі ЗМІ зазначають, що декілька пасажирів зниклого вертольоту були провідними менеджерами великих установ.

На росії не можуть знайти вертоліт Мі-8 з 22 особами на борту

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що атака на аеродром «Саваслейка» відбулася 13 серпня, тоді було уражено склад паливно-мастильних матеріалів та пошкоджено літак МІГ-31 К/І. Згідно з даними космічної розвідки, на момент цієї атаки на аеродромі перебувало 11 літаків МІГ-31К/І, літак Іл-76, а також п’ять гелікоптерів Мі-8 та Мі-24.

Попередня стаття
Оголошено в розшук колаборанток за организацію псевдореферендуму на Луганщині – СБУ
Наступна стаття
Голова МОН Лісовий підтвердив «збіги» в його дисертації
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Голова МОН Лісовий підтвердив «збіги» в його дисертації

ОСВІТА

Оголошено в розшук колаборанток за организацію псевдореферендуму на Луганщині – СБУ

КРИМІНАЛ

США не відправлять цивільних фахівців для обслуговування F-16 в Україні – The Wall Street Journal

ПОДІЇ

Українці здобули медаль Паралімпійських ігор-2024 з настільного тенісу

СПОРТ

Повітряні Сили повідомили про дивний момент російської атаки дроанми

ВІЙНА

Гладкий пройшов усі необхідні перевірки СБУ: Командування Сил безпілотних систем про скандальне призначення

ПОДІЇ

Москва робить ведмежу послугу «французькому бранцю»: дайджест пропаганди за 26 серпня

СТОПФЕЙК

Генштаб: 179 бойових зіткнень за добу, найгарячіше на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Екснардеп-втікач чи почекун: Павло Різаненко та його ймовірний зв’язок з фсб

ПОДІЇ

Польща до 2 вересня продовжить наземні пошуки об’єкта, що залетів під час атаки рф

КОРДОН
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ