На доходи від активів росії придбають в Італії системи ППО для Укрїни

Україна має намір спрямувати доходи від заморожених російських активів на придбання італійських систем протиповітряної оборони (ППО). Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України в суботу, 11 січня.

Під час переговорів із представниками Агенції з питань оборонної промисловості Міністерства оборони Італії заступник міністра оборони, бригадний генерал Анатолій Клочко, обговорив можливість закупівлі систем ППО італійського виробництва та необхідних боєприпасів до них.

📢 «Ми зацікавлені, серед іншого, у боєприпасах різного калібру та системах протиповітряної оборони. Проте варто розуміти вартість та терміни, протягом яких вони можуть бути поставлені для Сил оборони України», — зазначив Клочко.

Українська сторона ознайомилася з асортиментом продукції італійських оборонних підприємств. Зі свого боку, представник Агенції Марчелло Меле пояснив можливі механізми співпраці та підтвердив готовність Італії підтримувати Україну.

📢 «Італійська делегація висловила готовність країни бути не лише важливим партнером у підтримці України, а й брати участь у коректному розподілі бюджету ЄС для використання всіх спроможностей української промисловості в тому числі», — наголосили в Міністерстві оборони.

Додамо, що 9 січня шостий президент України Володимир Зеленський відвідав Італію, де зустрівся з прем’єр-міністром Джорджею Мелоні. Ключовими темами зустрічі стали посилення обороноздатності України, зокрема її протиповітряної оборони, а також підготовка до міжнародної Конференції з відновлення України.

☝️ Також раніше повідомлялось, що державний бюджет України поповнився 3 мільярдами євро, отриманими від Європейського Союзу у межах програми спільного кредитування країн Великої сімки. Погашення цього кредиту планують здійснити за рахунок заморожених активів країни-агресора – російської федерації.