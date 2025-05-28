Міноборони оновлює каталог продуктів для ЗСУ

Команда закупівельної агенції Міноборони — Державний оператор тилу — представила Міністерству оборони, а також командуванням Сил логістики та Медичних сил оновлені пропозиції щодо номенклатури каталогу продуктів харчування для ЗСУ.

Як пояснили в Міноборони, головна мета ініціативи — зберегти різноманіття при раціоналізації асортименту. Також пристосувати каталог до реального попиту і логістичних можливостей в умовах бойових дій.

За словами директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, завдяки ефективному плануванню торік вдалося зекономити близько 6 млрд грн із передбачених понад 29 млрд грн на продовольче забезпечення.

📢 «Рішення базуються на цифрових даних про фактичне споживання, отриманих під час цифровізації облікових процесів», — уточнили в міністерстві.

🚛 З огляду на воєнну ситуацію, планується вилучити з каталогу позиції, які через складність транспортування, зберігання або низький попит фактично не замовляються. Йдеться, зокрема, про окремі види м’ясної, молочної, овочевої та фруктової продукції.

📢 «Як показує практика, через більш тривалий термін споживання військові, за наявності альтернативи, переважно обирають м’ясні та рибні позиції у замороженому вигляді, а не охолодженому. Ягоди, зокрема малина, потребують спеціальних умов транспортування та зберігання, тому нерідко прибувають вже неналежної якості», — пояснила директорка програми харчування ДОТ Галина Літош.

Крім того, у каталозі планується розширити перелік продукції українських рибопереробних підприємств. Зокрема, буде додано калібровані стейки, чищену та патрану заморожену рибу локального виробництва.

📢 «Щодо риби – додатково планується розширити асортимент саме українських виробників, зокрема додати калібровані рибні стейки, чищену та патрану заморожену рибу локальних виробництв», – зазначено у повідомленні.

🧊 За її словами, малина буде замінена на більш стійку до транспортування лохину, а охолоджену свинину та рибу — частково на заморожені аналоги.

📢 «Інші позиції, які пропонується виключити, мають подібні за властивостями альтернативи, тому зміни не вплинуть на різноманітність асортименту», — наголосила Літош.

Також надійшли пропозиції про включення до переліку товарів, які користуються попитом серед військовослужбовців, але раніше не були передбачені. Серед них — зефір, халва, кекси, заморожені стейки товстолоба, бутильована вода в тарі до 6 літрів тощо.

📊 За словами Літош, нинішній каталог містить 360 найменувань, з яких частина не використовується. Після оновлення кількість позицій становитиме близько 340.

📋 Окремо триває перегляд описів до товарів. Вони повинні не лише відповідати державним стандартам, а й відображати реальну ситуацію на ринку.

💰 Нагадаємо, Державний оператор тилу вже оголосив закупівлі продуктів на друге півріччя 2025 року з очікуваною вартістю 22,5 млрд грн.

⚠️ Відомо, що у першому кварталі 2025 року ДОТ оштрафував окремих постачальників продуктів для ЗСУ на понад 6 млн грн.

Також в Україні після завершення війни планують об’єднати Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператора тилу (ДОТ).