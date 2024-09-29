Міністр росіян лавров погрожував ядерною зброєю з трибуни ООН

Міністр закордонних справ росії сергій лавров, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, висловив попередження щодо «спроб перемогти у боротьбі з ядерною державою», повідомляє AP у неділю, 29 вересня.

У своїй промові лавров повторив вже звичні тези кремлівської пропаганди. Він звинуватив Захід у використанні України як «інструменту для стратегічної поразки москви». Він також заявив, що Захід нібито намагається «підготувати Європу до того, щоб вона також кинулася в цю самогубну авантюру».

📢 «Я не говоритиму тут про безглуздість і небезпеку самої ідеї спроби боротися до перемоги з ядерною державою, якою є росія», — висловився лавров.

Після виступу, під час пресконференції, лавров заявив, що «незалежно від того, чи дадуть Україні дозвіл на постачання зброї великої дальності, ми подивимося, як вони зрозуміли почуте».

Варто нагадати, що 25 вересня російський диктатор путін оголосив про розширення критеріїв для застосування ядерної зброї. Одним із нових приводів для її використання може стати масована атака дронів. Згідно з цими умовами, ядерна зброя може бути застосована і в разі «агресії проти Білорусі».

Крім того, у Північній Кореї також заявили, що Захід недооцінює серйозність попереджень від росії, і може не впоратися з наслідками.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що президент Фінляндії Александр Стубб наголосив на необхідності реформування Ради безпеки ООН. Він запропонував розширення її складу, скасування права вето для будь-якої країни та виключення держав, які беруть участь у «незаконних війнах». Війнах, таких як російське вторгнення в Україну.