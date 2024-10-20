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Мільйони людей без електрики на Кубі: два блекаути поспіль

Денис Молотов
Денис Молотов
Мільйони людей без електрики на Кубі: два блекаути поспіль

У суботу, 19 жовтня, на Кубі сталося чергове відключення електроенергії. Повномасштабний блекаут став другим за останню добу, залишивши мільйони людей без електрики. Новий технічний збій вивів з ладу національну енергосистему, як повідомляє видання The Hill.

За інформацією Кубинського електричного союзу, фахівці зараз працюють над відновленням електропостачання для лікарень та важливих об’єктів інфраструктури, які вже постраждали під час першого відключення в п’ятницю.

У своєму офіційному коментарі представники зазначили, що центральна та східна частини Куби не зазнали значних наслідків, однак через обидва масштабні відключення близько 10 мільйонів мешканців країни залишилися без електрики.

Кубинська влада пояснила ситуацію наслідками американських санкцій, технічними збоями на електростанціях та нестачею палива.

Президент Куби Мігель Діас-Канель у суботу провів нараду з урядовцями, де були обговорені можливі заходи для стабілізації енергетичної системи. Він підкреслив, що влада робить усе можливе для швидкого вирішення проблеми та відновлення стабільної роботи електромережі.

За даними на 17 жовтня, рівень споживання електроенергії о 9:30 ранку перевищив показники попереднього дня на 1,5%. Влада закликала кубинців, по можливості, використовувати потужні електроприлади в денний час — з 10:00 до 16:00.

☝️ Також нагадаємо, що у неділю, 20 жовтня, в Молдові розпочалися президентські вибори. Виборчі дільниці по всій країні відкриті з самого ранку, де громадяни можуть не лише обирати нового главу держави, але й висловити свою думку на референдумі стосовно вступу країни до Європейського Союзу

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