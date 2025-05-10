Мексика подає до суду на Google через перейменування Мексиканської затоки

Мексика подала до суду на компанію Google через зміну назви «Мексиканська затока» на «Американська затока» для користувачів Google Maps у США. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум оголосила про це 9 травня, підкресливши, що така зміна порушує міжнародні норми та суверенітет країни, повідомляє The Guardian.

📢 «Позов вже подано», – зазначила Шейнбаум на ранковій пресконференції, не уточнивши, де і коли він був поданий.

Зміна назви стала наслідком виконавчого указу президента США Дональда Трампа, який наказав федеральним агентствам використовувати нову назву для частини затоки, що перебуває під юрисдикцією США.

Google оновила свої карти відповідно до цього указу: у США затока позначена як «Gulf of America», у Мексиці — «Gulf of Mexico», а в інших регіонах — обидві назви одночасно.

Мексиканська сторона вважає, що така зміна порушує міжнародне право, оскільки затока історично відома як «Мексиканська» понад 400 років. Шейнбаум зазначила, що указ Трампа стосується лише частини континентального шельфу США і не має сили на всю затоку. Вона також закликала Google повернути оригінальну назву на картах.

📢 «Уряд США називає лише частину континентального шельфу США Американською затокою, а не всю затоку, тому що він не має повноважень давати назву всій затоці», – наголосила Шейнбаум.

У відповідь на дії США Шейнбаум саркастично запропонувала перейменувати Північну Америку на «Мексиканську Америку», підкреслюючи абсурдність односторонніх перейменувань географічних об’єктів.

☝️ Нагадаємо, що у четвер республіканці в Палаті представників Конгресу США схвалили законопроєкт, який закріплює політику Дональда Трампа щодо перейменування «Мексиканської затоки» на «Американську затоку». Цей законопроєкт був ініційований правою конгресвумен Марджорі Тейлор Грін. Усі демократи виступили проти такого закону, а майже всі республіканці, за винятком представника штату Небраска Дона Бейкона, проголосували «за».

Міжнародна реакція

Цей інцидент викликав міжнародну критику, зокрема з боку Великої Британії, яка відмовилася визнавати нову назву затоки. Крім того, деякі журналісти, які продовжували використовувати назву «Мексиканська затока», стикнулися з обмеженнями з боку адміністрації Трампа. Що також викликало занепокоєння щодо свободи преси.

На цей час Google не планує змінювати свою політику щодо відображення назви затоки на картах. Представник компанії заявив, що вони дотримуються існуючих політик і не планують змін у цьому питанні.