ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Медична галузь Луганщини: підсумки та плани роботи

Денис Молотов
Медична галузь Луганщини: підсумки та плани роботи
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 03.03.2026.

3 березня відбулося засідання колегії Департаменту охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації. Учасники підсумували роботу медичної галузі Луганщини за 2025 рік та визначили стратегічні орієнтири на найближчий період. Про це у вівторок повідомила пресслужба Луганської ОВА.

У роботі колегії взяла участь заступниця голови ОДА Катерина Безгинська.

Директор Департаменту Юрій Стогнієв повідомив, що нині функціонують 34 заклади охорони здоров’я. Медичну допомогу забезпечують 1 347 працівників, серед яких 449 лікарів та 352 представники середнього медперсоналу.

☝️ Протягом 2025 року медична галузь Луганщини працювала в умовах підвищених викликів і продемонструвала адаптивність системи. Загалом було надано 607 тисяч медичних послуг. Водночас 20 установ ефективно співпрацювали з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), працюючи за 26 пакетами медичних гарантій.

➡️ Особливу увагу приділяли первинній ланці

За державною програмою «Доступні ліки» лікарі виписали понад 27 тисяч рецептів. Значні обсяги роботи виконано і в напрямку амбулаторної реабілітації — відповідні послуги отримали майже 38 тисяч осіб, серед яких військовослужбовці, ветерани та члени їхніх родин.

Фахівці регіонального центру екстреної медичної допомоги здійснили майже три тисячі виїздів. Своєю чергою обласна дитяча клінічна лікарня забезпечила лікування більш ніж 4,5 тисячі пацієнтів.

В онкологічному диспансері протягом року провели понад 2,1 тисячі хірургічних втручань, а також надали мобільну паліативну допомогу більш ніж у трьох тисячах випадків.

➡️ Окремим напрямом залишається розвиток психосоціальної підтримки

Наразі у п’яти медзакладах області працюють кабінети та центри ментального здоров’я, які вже надали допомогу понад 6 тисячам громадян.

На 2026 рік медична галузь Луганщини визначила ключові пріоритети: подальше розширення реабілітаційних і психосоціальних послуг, активніше використання телемедичних консультацій та впровадження сучасних малоінвазивних хірургічних методик.

Ключовим нововведенням має стати розвиток програм скринінгу здоров’я для пацієнтів віком від 40 років. Крім того, заплановано нарощування медичної допомоги для внутрішньо переміщених осіб і посилення матеріально-технічного забезпечення лікувальних закладів.

Очікується, що такі кроки дозволять медичній галузі Луганщини й надалі забезпечувати якісні медичні послуги не лише для жителів області, а й для населення інших регіонів України.

👉 Також нагадаємо, що заступниця голови облдержадміністрації Наталія Романенко разом зі співробітниками Луганської обласної державної адміністрації та військових адміністрацій громад області взяли участь у заході «Мова гідності: створюємо Державний стандарт безбар’єрної мови».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Луганщина зберегла освіту в релокації: підсумки року і нові пріоритети

ЛУГАНЩИНА

США закликали своїх громадян залишити Близький Схід

ПОЛІТИКА

Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води

ПОДІЇ

Після атаки дронів Ер-Ріяд заявив про готовність вдарити по іранських об’єктах

ПОДІЇ

Офіцер ТЦК на Київщині вимагав $4 тисячі за уникнення мобілізації

КРИМІНАЛ

На фронті зафіксовано понад 50 атак, ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

США повідомили про знищення 11 іранських кораблів у затоці

ПОДІЇ

рф атакувала залізничну інфраструктуру у 3 областях, у тому числі дитячу залізницю на Харківщині

ПОДІЇ

Трамп назвав можливі строки війни з Іраном

ПОЛІТИКА

На фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень за добу – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Через удари по енергетиці частина областей залишилась без світла

ВАЖЛИВО

Для переговорів з Іраном занадто пізно – Трамп

ВАЖЛИВО

Вчені тестують бактерії, що знищують ракові пухлини зсередини

ТЕХНОЛОГІЇ

Україна та Туреччина працюють над новими обмінами полонених

ВАЖЛИВО

Фейк: Під час війни Україна стала хабом для розповсюдження наркотиків з Мексики

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип