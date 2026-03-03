Медична галузь Луганщини: підсумки та плани роботи

3 березня відбулося засідання колегії Департаменту охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації. Учасники підсумували роботу медичної галузі Луганщини за 2025 рік та визначили стратегічні орієнтири на найближчий період. Про це у вівторок повідомила пресслужба Луганської ОВА.

У роботі колегії взяла участь заступниця голови ОДА Катерина Безгинська.

Директор Департаменту Юрій Стогнієв повідомив, що нині функціонують 34 заклади охорони здоров’я. Медичну допомогу забезпечують 1 347 працівників, серед яких 449 лікарів та 352 представники середнього медперсоналу.

☝️ Протягом 2025 року медична галузь Луганщини працювала в умовах підвищених викликів і продемонструвала адаптивність системи. Загалом було надано 607 тисяч медичних послуг. Водночас 20 установ ефективно співпрацювали з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), працюючи за 26 пакетами медичних гарантій.

➡️ Особливу увагу приділяли первинній ланці

За державною програмою «Доступні ліки» лікарі виписали понад 27 тисяч рецептів. Значні обсяги роботи виконано і в напрямку амбулаторної реабілітації — відповідні послуги отримали майже 38 тисяч осіб, серед яких військовослужбовці, ветерани та члени їхніх родин.

Фахівці регіонального центру екстреної медичної допомоги здійснили майже три тисячі виїздів. Своєю чергою обласна дитяча клінічна лікарня забезпечила лікування більш ніж 4,5 тисячі пацієнтів.

В онкологічному диспансері протягом року провели понад 2,1 тисячі хірургічних втручань, а також надали мобільну паліативну допомогу більш ніж у трьох тисячах випадків.

➡️ Окремим напрямом залишається розвиток психосоціальної підтримки

Наразі у п’яти медзакладах області працюють кабінети та центри ментального здоров’я, які вже надали допомогу понад 6 тисячам громадян.

На 2026 рік медична галузь Луганщини визначила ключові пріоритети: подальше розширення реабілітаційних і психосоціальних послуг, активніше використання телемедичних консультацій та впровадження сучасних малоінвазивних хірургічних методик.

Ключовим нововведенням має стати розвиток програм скринінгу здоров’я для пацієнтів віком від 40 років. Крім того, заплановано нарощування медичної допомоги для внутрішньо переміщених осіб і посилення матеріально-технічного забезпечення лікувальних закладів.

Очікується, що такі кроки дозволять медичній галузі Луганщини й надалі забезпечувати якісні медичні послуги не лише для жителів області, а й для населення інших регіонів України.

