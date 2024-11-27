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На Дніпропетровщині росіяни атакували рятувальників

Денис Молотов
Денис Молотов
На Дніпропетровщині росіяни атакували рятувальників

У Нікопольському районі Дніпропетровської області російські окупанти здійснили обстріл по рятувальниках, які працювали на місці попереднього удару. Інформацію про це оприлюднила пресслужба ДСНС у середу, 27 листопада.

📢 «Сьогодні вдень під час обстеження території після ворожого обстрілу в одному із сіл Нікопольського району, російські війська завдали прицільного удару по рятувальниках», – повідомляється у заяві.

Російські загарбники використали безпілотник (БпЛА), з якого скинули боєприпас. Внаслідок атаки було пошкоджено службовий автомобіль ДСНС. На щастя, постраждалих серед працівників ДСНС не зафіксовано.

На Дніпропетровщині росіяни атакували рятувальників

☝️ Нагадаємо, що напередодні російські військові злочинці атакували цивільне авто у Дніпровському районі Херсона, скинувши вибухівку з дрона.

📌 Крім того, було завдано повітряного удару по Бериславу Херсонської області. Внаслідок цієї атаки постраждали місцеві жителі – поранення отримали дві жінки.

📌 Також повідомлялось, що російські війська завдали удару з дрона по автомобілю, що рухався трасою поблизу Томиної Балки. Внаслідок цієї атаки 72-річний чоловік зазнав смертельних поранень.

📌 У Нікополі розрахунок рятувальників потрапив під повторний обстріл російських окупантів під час гасіння пожежі у житловому будинку. Про це в неділю, 7 липня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Таким чином, російські загарбники навмисно та цілеспрямовано здійснюють повторні удари на місці попередніх влучань. Окупанти намагаються також завдати максимальної шкоди для рятувальників та інших комунальних служб, які виконують свою роботу з порятунку людей.

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