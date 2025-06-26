П’ятниця, 27 Червня, 2025
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Макрон потужно озвучив бачення майбутньої стратегії щодо рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Макрон потужно озвучив бачення майбутньої стратегії щодо рф

Президент Франції Еммануель Макрон закликав європейські країни сформулювати чіткі умови для потенційного відновлення контактів з російською федерацією у майбутньому. Про це він заявив під час спілкування з пресою на саміті НАТО в Гаазі 25 червня, трансляцію якого здійснював телеканал France24.

📢 «росія вже веде третю війну на європейському континенті. Це має стати приводом для переосмислення нашої оборонної стратегії», – наголосив французький лідер.

Макрон підкреслив, що війна проти України змусила країни ЄС серйозно задуматися про власну обороноздатність. За його словами, державам Європи необхідно вже сьогодні стратегічно планувати майбутнє, у тому числі — умови діалогу з росією щодо контролю над озброєннями і відновлення довіри.

☝️ Президент Франції звернув увагу на важливість єдності та координації дій усередині Європейського Союзу. Він застеріг від будь-яких внутрішніх конфліктів, зокрема торговельного характеру, які можуть послабити європейську позицію у питаннях безпеки.

📢 «Лише об’єднана Європа здатна адекватно реагувати на потенційні загрози. Ми маємо діяти спільно», – підкреслив Макрон.

Окремо французький президент зупинився на темі реальності російської загрози, вказавши, що агресія рф викрила хибність деяких попередніх стратегічних кроків. На його думку, сьогодні потрібно переглянути підходи до оборонної політики, включаючи переозброєння як один із ключових елементів європейської безпеки.

☝️ Нагадаємо, що напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у зверненні до США закликав посилити економічний тиск на росію, підкресливши, що це — один з ключових чинників для зупинення війни в Україні.

📌 Також раніше стало відомо, що Європейський Союз готується ухвалити черговий, 18-й санкційний пакет проти російської федерації, однак без змін до обмежень на ціну нафти.

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