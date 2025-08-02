Литва викликала білоруського дипломата через безпілотник

Литва висловила офіційний протест Білорусі після того, як 28 липня над її територією було зафіксовано безпілотник, що залетів з білоруського боку. Про це повідомило литовське медіа LRT.

Представника посольства Білорусі було запрошено до Міністерства закордонних справ Литви, де йому передали ноту протесту через зафіксоване порушення повітряного простору.

📢 «МЗС Литви вимагає офіційних пояснень з білоруської сторони у зв’язку з інцидентом», — наголосили в повідомленні.

🔍 Безпілотник був виявлений Повітряними силами Литви на полігоні, що розташований у Йонавському районі. До місця події прибули військові слідчі та саперні підрозділи для огляду території та встановлення обставин.

📢 «Тип літального апарата наразі уточнюється, його технічні характеристики поки не підтверджені», — заявили у збройних силах.

☝️ Це вже другий зафіксований випадок порушення повітряного простору Литви безпілотником із території Білорусі. У зв’язку з цим уряд Литви ухвалив рішення про посилення протиповітряної оборони на кордоні з Білоруссю.