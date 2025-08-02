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Литва викликала білоруського дипломата через безпілотник

Денис Молотов
Денис Молотов
Литва викликала білоруського дипломата через безпілотник

Литва висловила офіційний протест Білорусі після того, як 28 липня над її територією було зафіксовано безпілотник, що залетів з білоруського боку. Про це повідомило литовське медіа LRT.

Представника посольства Білорусі було запрошено до Міністерства закордонних справ Литви, де йому передали ноту протесту через зафіксоване порушення повітряного простору.

📢 «МЗС Литви вимагає офіційних пояснень з білоруської сторони у зв’язку з інцидентом», — наголосили в повідомленні.

🔍 Безпілотник був виявлений Повітряними силами Литви на полігоні, що розташований у Йонавському районі. До місця події прибули військові слідчі та саперні підрозділи для огляду території та встановлення обставин.

📢 «Тип літального апарата наразі уточнюється, його технічні характеристики поки не підтверджені», — заявили у збройних силах.

☝️ Це вже другий зафіксований випадок порушення повітряного простору Литви безпілотником із території Білорусі. У зв’язку з цим уряд Литви ухвалив рішення про посилення протиповітряної оборони на кордоні з Білоруссю.

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